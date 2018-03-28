在女助理耳邊吸氣 牙科老闆罰10萬

2018-03-28

〔記者張瑞楨／台中報導〕陳姓女子任職南投縣一家牙醫診所助理，楊姓老闆教導她使用儀器時，環抱陳女並在右耳旁吸氣，陳女怒而辭職並控告楊男性騷擾，南投縣府以違反性別工作平等法，雇主得知性騷擾，卻沒有「採取立即有效之糾正及補救措施」，處罰雇主楊男10萬元，楊男提起行政訴訟，主張他並未性騷擾陳女，台中高等行政法院卻認為，檢方已起訴楊男，但因雙方和解，法院不受理，楊男辯詞不足採信，判決楊男敗訴。

宣稱無性騷 提行政訴訟敗訴

判決書指出，陳女於2016年4月1日任職牙醫助理，同月11日楊男教導使用Ｘ光儀器，環抱陳女並在她的右耳旁吸氣，陳女當下無反應，翌日提出辭呈，並向警方報案，南投縣府性別工作平等會於同年6月決議，雇主楊男違反性別工作平等法第13條第2項，雇主知道性騷擾，「應採取立即有效之糾正及補救措施」，處罰楊男10萬元，楊男提起行政訴訟。

楊男宣稱沒有性騷擾，也就沒有「立即有效之糾正及補救措施」的義務，他宣稱當時只是教導使用儀器，陳女遲至翌日才用LINE宣稱被性騷擾，他打電話給陳女，陳女不接聽，他用LINE告知陳女「妳誤會了」、「以後不會跟妳接觸」，陳女卻失聯，楊男強調，他並無襲胸摸臀，教導中難免有碰觸，他擔心陳女多心與誤會，才會在LINE中道歉，陳女卻把道歉之詞當成提告證據。

台中高等行政法院卻認為，楊男不瞭解法律精神，楊男曾向陳女解釋與道歉，這些都不是「具體有效之糾正及補救措施」，這項法律的本意，不是爭辯性騷擾的真假，而是督促雇主啟動處理機制與糾正補救措施，避免被性騷擾的人，處於具敵意或冒犯的工作環境。