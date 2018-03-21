周丹薇姪女失聯 警手機定位找到人

2018-03-21

〔記者吳仁捷／新北報導〕美籍中國裔的王姓女子來台失聯4天，因她曾找友人傳送懸坐高樓的照片給父親，讓王父憂心不已，事後透過王女表姑、藝人周丹薇輾轉找上新北市警察局尋人高手蔡淑女相助。蔡淑女緊急定位替王女代PO訊息的韓國籍男子Joe的手機，查出Joe就住在台北市W飯店，接著又調取W飯店監視器，確認王女也入住此處，順利替王父尋回愛女；周丹薇與王家父女昨特別到海山分局感謝警方協助。

24歲王女13日入境台灣後失聯，人在美國的王父焦急透過中國公安與台灣移民署協尋。王父說，女兒投資失利虧損60萬元，近來心情欠佳，來台後只傳了「等我回來」訊息給他，接著就聯絡不上，後來女兒友人Joe代女兒傳訊給他，稱手機在中國遺失，目前「情緒不ok」，暫時不想和爸爸說話，還傳了一張坐在高樓上的照片，讓他擔心不已。

尋人高手女警 出手相助

身為王女表姑的周丹薇，找上海山警分局尋人高手蔡淑女相助，蔡透過王父取得Joe的台灣手機號碼，先追出Joe是韓籍男子，再由警員蔡重庚協助定位Joe的手機，查出Joe在台北市信義區松壽路附近，最後協請信義警分局三張犁派出所協助確認Joe入住W飯店，進而確認王女也入住W飯店。

17日晚間王女自外返回飯店時，與父親相逢。王女說自己心情不好、不想被打擾才失聯，答應不會再讓父親擔心，圓滿結束這場失蹤記。