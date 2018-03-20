感謝幼時照顧 美婦來台找53年前保母

2018-03-20

〔記者姚岳宏／台北報導〕53年前曾隨父親來台居住的美籍婦人Linda Dorn（中文譯音：琳達），感念幼時台籍保母無微不至照顧，上月來台尋人，但找了一個月都沒結果，本來灰心準備離台，剛好有人告訴她可找警方幫助，琳達找上「最大的警察」警政署，一天內就找到人，兩人重逢很開心，也很感謝警方熱心協助。

警政署1天找到人 兩人喜相逢

61歲美籍婦人琳達，當年全家隨美軍顧問團來台工作，當年琳達僅8歲，父親特別僱請保母陳月嬌照顧她及3個弟妹，3年後琳達父親結束工作返美。琳達說，剛開始雙親每年都寄信給保母，但陳女不善英文書寫鮮少回信，僅回過一封信，後來雙方中斷聯繫。

琳達一直很感念保母當年的照顧恩情，讓她擁有溫馨的童年回憶，兒女長大後，自己時間也多了，想到要來台尋人，拿著3張50年前與保母合照及當年的英文回信，上月12日搭機來台，但陳女住處早已人去樓空。琳達邊尋人邊參觀台北，但一個月過去了，3月20日即將離台，她搭乘捷運時和台灣乘客聊天，得知可透過警方協尋，本月13日由子女陪同至警政署求助。

由於琳達僅提供3張50年前合照、英譯名與當年地址，警政署警務正鍾侑典分析比對，發現有2百多個同名同姓者，經與台北市警方確認地址，徵得當事人同意後，終完成跨國尋人任務。

特別的是，現年77歲的陳月嬌接到警方電話，一度誤認是詐騙集團，甚至假裝外傭回答「聽不懂，主人不在喔」，幾經溝通澄清，甚至由派出所派出制服員警到場，才知應是真的，遂同意在警政署相約見面，兩人闊別50年再度相逢。