5國中生拾金不昧 扛單車走40分鐘送交警局

2018-03-11

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋區中山國中5名學生，日前撿到裝有2200元的皮包，5人帶著失物報警時，其中1人的腳踏車故障「卡輪」，當時天寒，為了完成「送警任務」，其中2人抬著腳踏車走了1公里、花費40分鐘才到警所，雖覺得滿累，但直呼「幫助人很酷啊！」5人還說，如果沒人招領、或失主認領後若願拿出1/10報酬，他們要把這些錢都捐出來幫助弱勢的人。

「幫助人很酷啊！」

5名中九年級學生黃德銘、鄧至豈、陳奕安、徐瑄憶與陳姿妤，是在2日晚間7時，分別騎單車和走路到學校附近買東西，回家經過校門口時，在校門口發現1個皮夾，裡面有現金、證件，雖距最近的板橋派出所有些距離，但他們擔心失主焦急，仍決定送去警所。

未料此時，其中一人的單車煞車故障，卡住車輪，雖然如此，他們仍堅持要去警所，黃德銘、鄧至豈抬著故障單車與陳姿妤一起走路，徐瑄憶、陳奕安推著另2輛單車陪同，路途中有人提議換手抬車，不過黃、鄧都說「撐得住啦！」終於「抬車」到警所，路程約1公里，抵達時，黃、鄧笑稱：「總算抬到了。」

員警詢問撿拾過程，知道5人身上湊起來剩不到100元，不過都對拾得的2千多元不為所動，堅持報警歸還失主，對他們的義舉稱許不已。板橋警分局長王文澤、偵查隊長林子翔督勤得知，提醒派出所要告知校方，對拾金不昧的學生們鼓勵一下。