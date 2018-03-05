擁007龐德手槍涉販毒 前十大槍擊要犯餘黨落網

2018-03-05

〔記者黃良傑／高雄報導〕在囚的前十大槍擊要犯林豐德，餘黨46歲小弟「貴仔」劉民治涉嫌擁槍販毒，高市刑警大隊日前荷槍實彈埋伏屏東市民宅攻堅，逮獲劉嫌及其洪姓女友，起出007系列電影「空降危機」詹姆斯龐德所持的PX900手槍，及金牛座手槍各一把，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。

刑大指出，劉嫌17歲就跟隨老大林豐德，1997年林豐德與警方在萬大橋發生激烈槍戰落網，黨羽貴仔則染上毒癮，2016年因毒品案被判刑3年2月，同年也因1把槍枝有其指紋，身背兩案通緝，所幸及時逮捕入獄。

刑大偵二隊調查，3月前獲報劉男涉嫌擁槍自重、販毒，躲藏在高屏地區，警方鎖定劉男與29歲洪姓女友藏匿屏東市大樓租屋處，228當天荷槍實彈攻堅，在地下停車場逮其女友，再破門逮捕劉，查獲海洛因84公克、安毒139公克、現金20萬元。

警方押劉嫌前往竹田鄉三合院，在1輛老舊機車置物箱內，查獲1把德製手槍PX900、金牛座手槍1把、子彈34顆。劉嫌落網後坦承吸毒，但否認販賣，也否認持槍，他表示，已躲警2年，終於不用再過躲躲藏藏、神經兮兮的日子，也感嘆「黨羽只剩我還沒進去，也只能認栽了」，劉的洪姓女友也是毒品通緝犯。

前十大槍擊要犯林豐德於20多年前，因犯下擄人勒贖及殺人未遂等數起重大刑案，多次與警方火併，同夥李共長、陳添鋒相繼在槍戰中喪命，林豐德憑著強大火力全身而退，最後仍難逃法網入獄，林豐德在屏東監獄服刑時，竟能在牢房裡打手機，獄卒查房發現他穿的藍白拖被挖空，內藏3支手機。