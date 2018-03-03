快取寶吸金188億 政府官員也被訴

2018-03-03

負責人孫岳澤夫妻等14人起訴

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義地檢署偵辦快取寶違法吸金案，歷經近1年調查，查出負責人孫岳澤等人以「保證月利潤2至7%」等方式誆騙投資人，吸金188億3670萬餘元，受害者約500人，昨依違反銀行法、證券交易法、詐欺等罪，首波起訴孫岳澤、李欣潔夫妻共14人，其中調查局科長張道銘（現職國內安全調查處薦任秘書）也涉入招攬投資賺利差，同遭起訴；全案爆發之初，孫岳澤已偕妻潛逃中國。

調查局科長涉招攬投資賺利差

檢方說，已聲請法院裁定扣押孫岳澤夫妻等人財產，現金部分扣得1679萬餘元，及有2名快取寶員工主動提出扣押370萬元，另扣得一些不動產等（部分設定抵押權），均將請法院認定是否發還被害人或沒收。

孫岳澤是在去年3月因周轉不靈、陸續跳票，財務危機浮現後，在臉書自爆「帳面票據100億元，每天利息無以回天…」全案因而曝光，但他隨即關閉臉書，偕妻出境逃往香港，再轉赴中國藏匿。

受害者成立「快取寶受害人聯盟」臉書團體，昨天起訴後，有被害人在臉書罵「14個人，該死」抒發心情。

被害人抒發心情罵「14個人，該死」

檢方起訴指出，孫岳澤夫妻初期設立萱萱公司，以生產銷售波麗材質公仔玩偶為業，後來結識黃振龍等44人，逐步拓展、建構違法吸金版圖，先後以誆稱拿到大量公仔海外訂單誘騙吸金，再以轉投資快取寶智能櫃機器，保證投資月利潤2至7%等，及推廣認購、公開招募股票等手法，10年來吸金188億多元。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人林俊良說，本案帳戶匯兌交易複雜，被告間利害關係對立，部分被害人不願到庭說明，偵辦難度高，經指揮調查局、嘉義憲兵隊等數十人力參與，調閱約500個帳戶交易明細、3千個帳戶申請人資料等比對勾稽，並執行3波搜索，突破困境完成首波偵結。孫岳澤等人被控洗錢部分，因證據不足獲不起訴。