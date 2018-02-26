孿生警變同事 同時現身考倒長官

2018-02-26

兄先入行 工程師弟也轉職

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市28歲警員應芝桓、應芝恒是雙胞胎兄弟，日前因處理車禍案件，在派出所相遇，看傻眼的所長不禁問：「你們怎麼這麼像？」事後才知原來是雙胞胎。

哥哥應芝桓說，他退伍後考上特考班警員，2年多前分發到新竹市，先後在埔頂派出所和文華派出所服務。

弟新婚 笑稱這點總算贏了

弟弟應芝恒原本在竹科當工程師，看到哥哥擔任警職，雖辛苦但生活相對穩定，於是也跟隨哥哥腳步從警，上個月畢業，也分發到新竹市，目前在交通隊交安組處理車禍案件，上月才剛新婚的他笑說「至少這點比哥哥還快」。

兩人皆在新竹家鄉服務

兄弟倆說，父親是海軍陸戰隊上校退伍，從小就對軍警生涯有憧憬，出社會後雖沒有步上軍旅，卻同時對警職有興趣，警專特考班畢業後也都決定回家鄉新竹市服務，不知道是不是一種「心電感應」。

他們雖同在新竹市警局服務，但因弟弟才剛剛分發，很多警界同事還不知道有這對雙胞胎兄弟。日前弟弟處理車禍案件，就近到哥哥服務的文華派出所借酒測器，兩人在所內相遇，當時所長徐念陽並不知他倆關係。

長官初見 還當分身術

徐念陽說，哥哥應芝桓當時坐在值班台值班，他在門外樓梯，沒想到一轉頭，竟然冒出一個穿著交通隊制服、長相與應芝桓相似的人，當下就問「你幹嘛換交通隊的制服？」

對方對他微微一笑，他定睛一看才發現「不對啊，應芝桓在我後面值班，那你是誰？」停頓了幾秒才反應過來，原來他們是雙胞胎兄弟，不禁莞爾。

徐念陽立刻熱情地和兄弟倆合照，歡迎弟弟應芝恒加入警界行列，一起為治安努力。應芝桓說，因弟弟專責處理車禍，未來兄弟倆在執勤現場相遇機會很多，希望可以一起幫民眾解決問題。