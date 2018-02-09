疑趕炊年糕排廢氣 害12鄰居一氧化碳中毒

2018-02-09

〔記者吳仁捷、林嘉東、彭健禮／綜合報導〕年關將屆又逢天氣寒冷，民眾使用熱水器、蒸爐等瓦斯器具一定要小心，新北、基隆及苗栗前晚至昨天分傳一氧化碳中毒事件，造成1死31傷意外；罕見的是新北市板橋一家蒸粿店，趕過年前出貨，疑將蒸粿蒸氣排入污水下水道，蓄積的一氧化碳隨水蒸氣上竄、飄入鄰家，造成鄰居4戶12人中毒，部分人已呈昏迷，幸送醫後無生命危險，市府昨要求業者未改善前不得使用鍋爐。

基隆一氧化碳中毒1死

基隆市樂利二街某社區一間4樓民宅，昨上午不斷有水流出屋外，社區總幹事聯絡不上涂姓女屋主，昨下午關掉大樓總水表後報案，警、消請來鎖匠開門入內，驚見涂女趴在浴室死亡多時，研判屋主將熱水器設在窗戶關得密不通風的陽台，加上熱水器不具強制排氣功能，釀成悲劇。

新北市板橋中正路巷內的12名住戶，7日深夜在4小時內連續出現昏迷、不適情況，幸送醫治療後已無礙。消防員擴大量測發現報案民眾樓下的蒸粿店後方防火巷，出現高達700ppm的一氧化碳濃度，懷疑蒸粿店趕在年節前出貨，使用瓦斯鍋爐蒸年糕所致，經要求業者關閉鍋爐，不久一氧化碳指數驟降趨近於零；市府昨緊急稽查該店，研判張姓業者將蒸氣排入污水下水道，進而導致一氧化碳隨蒸氣竄入鄰戶釀禍。

苗栗1天19人中毒

苗栗縣唯一具高壓氧治療設備的苗栗市大千醫院，前晚到昨天收治了6個家庭共19名一氧化碳中毒患者，還包括一個月大的寶寶，幸好治療後，所有人均陸續出院，中毒原因包括將熱水器安裝在室內而肇事。

苗栗縣消防局表示，瓦斯熱水器裝置在室內或不通風陽台最容易引起一氧化碳中毒；天冷門窗緊閉，民眾在不通風的室內煮食或在密閉室內以暖爐取暖，也容易造成室內空氣一氧化碳濃度升高，產生中毒情形，故保持通風是避免一氧化碳中毒最佳方式。

大千醫院副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗表示，若一氧化碳中毒，為避免腦部缺氧太久造成傷害，務必第一時間送醫以高壓氧治療。