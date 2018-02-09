檢察官︰觸商標法、加重詐欺等罪

2018-02-09

〔記者吳政峰／台北報導〕士林地檢署主任檢察官柯怡如指出，不肖業者盜用商標大賺災難財，觸犯「商標法」刑責，最重可處3年徒刑，就算只是單純販賣，也得負最高1年刑責；另若使消費者誤認為正品而購買，再涉最高5年徒刑的詐欺刑責；業者在網路等媒體上推銷，還涉及加重詐欺及偽造文書罪，分別可處最高7年和5年之刑。

柯怡如指出，遭侵權的廠商與受騙消費者，最關心的就是如何彌補損失，建議被害人除提出刑事訴訟，也可在訴訟期間要求民事和解，假設和解金額談不攏，可在刑事告訴中附帶民事求償，以維權益。

台北地院民事庭法官郭力菁表示，商標遭盜用的廠商若有註冊商標，可依「商標法」請求損害賠償，賠償金額可用利益受損的差額計算，也可用商品單價1500倍來求償，若查獲侵權商品件數超過1500件，則以市值總價計算。

至於沒有註冊商標者，廠商也可依「公平交易法」中的「商品、商標使他人混淆」請求損害賠償，只要證明對方是故意，就可求償3倍金額；廠商另可向法院聲請排除侵害，要求對方不可再使用該商標，亦可請求透過登報說明或道歉來回復名譽。

郭力菁建議，民眾欲捐款做愛心，可捐錢至政府統籌的帳號，如要捐給民間團體，要記得索取收據及追蹤款項流向，確保愛心能真正用在災民身上。