騎姑姑的機車 一週襲4女胸

2018-02-05

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市33歲王姓男子去年2月間在1週內連續對4名女子襲胸，王男騎乘姑姑的紅色機車，作案足跡遍及桃園、平鎮、大溪等地，紅色機車成了追查線索，到案時他供稱「喝醉了才亂來」，昨被桃園地院依違反性騷擾防治法判處1年3月徒刑。

檢警調查，王男去年2月12日先於平鎮區騎著紅色機車隨機物色下手對象，選定1名外型亮麗的落單女子尾隨，再冷不防騎車趨近襲胸，得逞後揚長而去。

6天後王男食髓知味，中午、下午相隔僅半小時就對2名女子伸出鹹豬手，摸胸得逞，隔天一早又對1名落單的女子襲胸，短短1週就對4女下手，犯案足跡遍及桃園、大溪、平鎮等地。

自稱喝醉 法官打臉

王男落網應訊時供稱自己當時有喝酒，「喝醉了才亂來」，但被害女子指證歷歷色狼看起來很清醒。法官審理認為，王男能清楚描述對女子襲胸的順序，而且若醉到意識不清，「怎可能有辦法騎機車、為了滿足性慾對路人襲胸？」認為王男飾詞卸責，且他曾有偷摸女子大腿內側的性騷擾前科，十足是個累犯。

桃園地院審理後依4名被害人的證詞、監視器影像，認定王男4次犯案，依違反性騷擾防治法各判處有期徒刑3個月、4個月、5個月、6個月，合併執行1年3個月，得易科罰金45萬元。