松聯覬覦土方開槍？耶誕槍手投案

2018-01-29

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市瀚亞建築師事務所，去年耶誕節遭頭戴鴨舌帽、口罩的槍手劉仁傑闖入開槍，他日前投案，宣稱因與事務所負責人羅興華有債務糾紛，憤而前往開槍洩恨，但警方懷疑是松聯幫想介入台北市刑事警察大隊新建工程的土方利益，才派人開槍警告。

警方訊後將劉男依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇、毀棄損壞等罪嫌移送地檢署偵辦，並調查釐清黑道是否意圖介入土方利益。

劉嫌去年12月25日上午11時許，身著墨綠外套、戴鴨舌帽及口罩，攜槍前往位於松山區八德路上的台資大樓，搭電梯到11樓的瀚亞建築師事務所，先詢問櫃檯人員「羅興華在不在？」得到否定的答案後，就將預藏的改造手槍掏出，往櫃檯天花板開了2槍，第3槍卡彈，隨後就從逃生梯離去。

劉嫌供稱，事後坐計程車到新北五股山區將槍丟在山溝，再搭客運逃至台南躲藏，一個月來心驚膽戰，感覺警方就快抓到他了，決定本月21日前往松山分局投案。

劉嫌稱因老闆賴帳

劉嫌說，自己會開槍恐嚇是因為日前在詐騙機房工作，只有領到部分薪水，詢問詐騙機房主管，主管卻說，詐騙機房的幕後老闆是羅興華，此次打算賴帳，加上他具通緝身分，老闆甚至要報警抓人賴帳，憤怒下才前往羅興華的公司開槍。

但警方側面調查，羅興華與詐騙機房不相干，反而得知，曾有名自稱「阿翔」的男子，在去年12月初多次打給羅興華，表示要市刑大新建工程的土方工程，且在開槍當天早上還撥打電話給羅，羅未接電話，中午就遭人開槍。

案發後，「阿翔」依然持續聯絡羅興華，要求羅興華去找松聯幫龍堂一名叫「華哥」的角頭，還說「只有華哥才能幫你解決問題」，但堅稱沒有找人開槍示警。

據了解，瀚亞建築師事務所與市警局簽立契約，負責市刑大新建大樓的建案設計及監造工程，設計完成後，由北市府新工處上網就營造部分公開招標，最後由「鈺通營造公司」得標承攬，鈺通將土方清運部分交由合作廠商清運，整個工程土方利益超過3000萬；但土方早在去年10月清運完畢，且沒有發生過糾紛，羅興華也不了解為什麼會突然橫生枝節。

松聯幫是台灣著名的黑道組織，主要據點在松山區，有龍堂等20餘個堂口，為典型外省掛幫派，除傳統暴力討債和酒店圍事，也常涉及房地產與職棒簽賭等犯罪活動。