免回籠 佛心法官判微罪男免刑

2018-01-14

〔記者林嘉東／基隆報導〕更生人葉建雄假釋期間開車遇攔檢，酒測值逾標被判刑2月，雖可易科罰金，但面臨要撤銷假釋回籠坐牢慘況；基隆地院審判長陳志祥領軍的合議庭，審酌葉的犯行輕微，卻要入監執行8月殘刑，不符比例原則，罕見判葉免刑。

讓冷冰冰的法條人性化

陳志祥表示，法律明定「對被告有利及不利情形一律注意」，就是要讓法官能多替當事人設想，法官可以讓冷冰冰的法條人性化，「幫得上忙的就該幫！」從小患小兒麻痺的葉建雄，拄著柺杖說，很少有法官能替當事人著想，他很感激合議庭3名法官。

葉說，他很珍惜重回社會的日子，服刑時監獄沒賣酒，未宣導酒駕刑度已加重，不知道單純酒後開車被查獲會被判這麼重。

54歲葉建雄曾因販毒被法院判刑8年，104年5月獲假釋，重回社會後，某天酒後騎機車遭攔查，酒測值0.55，基隆地院將他簡易判處2月徒刑。由於葉在假釋期間被判「有期徒刑」之罪，依法要撤銷假釋，入監服完8月殘刑；葉以「入監期間不知酒駕刑度提高」為由上訴。

二審由審判長陳志祥、法官周裕暐、陳怡安組成合議庭審理，合議庭考量，立法院是在102年6月間加重酒駕刑度，刪除拘役與罰金後提高法定刑，最低刑度從「有期徒刑」起跳，修法時程是在葉男服刑期間，葉於104年5月才獲假釋，確有可能不清楚立法院已修法提高酒駕刑度，加上葉出獄後未再犯罪，雖酒駕但未釀事故，若為了被判刑2月就遭撤銷假釋，實在太重，最後判他免刑。