「打臉酒駕零容忍」酒測器有0.03誤差 2酒駕累犯0.26判無罪

2018-01-09

檢、警都不服 要上訴

〔記者江志雄、邱俊福／綜合報導〕宜蘭縣洪姓及何姓男子酒駕，呼氣酒測值都是每公升0.26毫克，宜蘭地院認為酒測器會有誤差，有可能未達0.25毫克法定刑罰標準，判決2人無罪。酒駕撞死人的案件層出不窮，宜院判決結果等同打臉「酒駕零容忍」，宜蘭地檢署已提上訴；警政署也說，秉持「酒駕零容忍」的社會共識，駕駛人酒測值只要0.25以上者，就會依公共危險罪移送法辦。

警署：逾0.25就送法辦

44歲洪姓男子、81歲何姓老翁均有酒駕公共危險前科，去年底分別又於宜蘭縣內酒駕，警方攔檢呼氣酒測值都是0.26毫克、超過0.25的法定容許值，被依公共危險罪送辦；連同本次各遭查獲酒駕，洪男已是2度酒駕，何男則是3度酒駕。

然而，宜蘭地院判決指出，宜蘭縣警局使用的呼氣酒精測試器所附技術規範中，酒精濃度小於每公升0.4毫克時，檢查公差（允許誤差範圍）是正負0.03毫克；換言之，駕駛人被測得0.25毫克，實際酒測值可能介於0.22到0.28毫克，洪男及何男酒測值0.26毫克，有可能未達刑罰標準。

承審法官認為，洪男、何男酒測值若扣除可能存在的檢查公差，不能排除2人在騎車、開車時的呼氣酒精濃度，未達0.25毫克刑罰標準，因此依「罪證有疑、利於被告」證據法則，做出無罪判決。

酒測值0.26酒駕獲判無罪的判決出爐，立即引發警方反彈聲浪，直指「根本是挑戰酒駕零容忍底線」、「警方半夜攔酒駕慘遭打臉」、「法官對酒駕太寬容」、「警方日後如何執法」等。

律師籲法院統一見解

律師林國漳說，經濟部標準檢驗局訂定的「呼氣酒精測試器及分析儀檢定檢查技術規範」公告標準，酒測器有誤差值，以0.26毫克為例，雖超過法定標準，實際數據可能低於0.25毫克，若以罪疑唯輕原則，確有無罪空間；不過酒駕常造成重大傷亡，林國漳呼籲法院最好有一致見解，避免衍生爭端。

宜蘭地院表示，台灣高等法院去年11月召開法律座談會，與會法院代表做出決議，酒測儀器如果檢定合格，應排除誤差問題，意即超過0.25毫克就要罰，但這項決議僅提供判決參考，並無拘束力；本案基於審判獨立原則，尊重承審法官見解。

宜蘭縣警局說，警方採用的酒測器及檢定儀，每使用1年或1000次，都要定期檢驗，縣警局每半年也委託廠商自行檢定，對宜蘭地院這2起酒駕無罪判決，警方尊重。