疑桃花癲變慾女 妻激情咬掉老公蛋蛋

2017-12-28

〔記者張軒哲、蔡淑媛、張瑞楨／台中報導〕蛋蛋的哀傷！台中市梧棲區一對王姓中年夫妻26日凌晨做愛時，謝姓妻子突然咬掉王姓老公的右側睪丸，王男打119後，用碗盛裝睪丸就醫，但醫師評估後，未將睪丸接回，王男傷口縫合住院觀察中，院方指出，王妻疑似精神異常，到院時還自稱吞了一條金項鍊。梧棲童綜合醫院急診部執行長盧立華指出，此案例是自己行醫30年首見。

驚悚！夫用碗捧那丸就醫 評估已難接回

51歲王姓男子與49歲謝姓妻子育有2名孩子，皆已成年，26日凌晨2時多與妻子共赴雲雨時，妻子冷不防將丈夫右側睪丸咬掉，王男趕緊打119求援，佯稱有人跳樓，救護人員到場時竟發現王男沾滿血跡的手，捧著一只裝著睪丸的碗，不斷唉叫喊疼，也讓到場的救護人員大吃一驚，妻子在旁喃喃自語，指稱「不小心將它咬掉了」。救護人員將王男送往梧棲童綜合醫院急救，醫護人員也匪夷所思。

梧棲童綜合醫院急診部執行長盧立華表示，醫療團隊評估後，擔心若勉強將右睪丸接回，容易產生抗體反應，恐影響另一側睪丸功能，因為男性只要一個睪丸，製造的精子已足夠受孕，還是能維持正常生育能力，將患者傷口清創縫合，轉入普通病房，因為嘴巴的細菌較多，須觀察2至3天。

「行醫30年首見」 匪夷所思

至於針對王妻近期性慾高漲，常會主動向丈夫索求一事，恐罹患俗稱「桃花癲」，盧立華未便評論，但他指出，能咬到這樣，真令人匪夷所思，是自己行醫30年首見的案例。

王妻第一時間到急診室時，向醫護人員自稱吞了金項鍊，醫護人員懷疑她精神有異，家屬也指稱王妻精神不穩定，但她不願意就醫，陪丈夫就醫後，就自行走回家，目前住院的王男由老父親照顧。