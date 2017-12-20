供稱每2、3天就動粗…虐死紙片女 狠父收押

2017-12-20

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市5歲黃姓女童疑遭虐打死亡案，黃父應訊時坦承持衣架、不求人教訓女兒，也出腳踹她，還說大概2、3天就會打一次，女童媽媽也會出手，多是徒手教訓；女童哥哥則指稱妹妹幾乎天天被打。黃父昨經桃園地檢署檢察官聲請羈押獲准，黃母以5萬元交保。

跟著出手教訓 惡母交保

黃姓女童17日出現頭暈等症狀，下午2點多不省人事，經父母將她抱到醫院急救仍不治。醫院發現女童頭、胸、腹、四肢滿是新舊傷痕，體重9公斤僅同年齡孩童一半，懷疑死因不單純，緊急通報警方、社工介入，女童父母隨即被拘捕。

女童兄稱妹幾乎天天被打

女童父親應訊時坦承持衣架、不求人教訓女兒，也出腳踹她，因女兒長期無法控制便溺，甚至會抓起糞便塗抹牆壁，屢勸不聽、認為她是故意的，才會用打罵想導正她，大概2、3天就會打一次，女童媽媽也會出手，多是徒手教訓；女童哥哥曾目擊妹妹生前最後1次被打的過程，指稱妹妹幾乎天天被打。

桃園地檢署檢察官複訊後，認為女童父親涉犯「刑法」成年人傷害兒童致死、凌虐幼童罪嫌重大，有勾串證人及共犯之虞，昨晨向法院聲請羈押禁見獲准；女童母親案發時在旁邊觀看，長期以來也有打罵行為，同樣涉犯凌虐幼童罪，訊後以5萬元交保。

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