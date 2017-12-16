2台電暖器插同條延長線／北一女退休師命喪火窟

2017-12-16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕北一女退休楊姓音樂教師，與丈夫在苗栗縣卓蘭鎮買了一塊農地，住在農地上原有的磚瓦鐵皮平房，享受田園農耕生活。因近來氣溫下降，楊婦怕冷，臥房內備有3台電暖器，其中2台插在同一條延長線上，疑似電壓超載引發火警，楊婦睡前又服用安眠藥，逃生不及命喪火場，確切起火原因有待進一步調查。

睡前服安眠藥 逃生不及

警消調查，65歲楊婦退休後居住在新竹，多年前與丈夫買下卓蘭鎮老庄里風洞山區的一塊農地，夫妻倆在此種水果、蔬菜，享受田園農耕生活，興致一來就在農地內原有的磚瓦鐵皮平房農舍留宿。

夫妻倆前天從新竹南下，在農舍過夜，昨凌晨2點左右傳出火警，因農舍多為木造建材，火勢燃燒迅速，約20坪大的房舍付之一炬，丈夫及時逃出，楊婦命喪火場。

丈夫供稱，他與妻子分房睡，因妻子怕冷，房內有3台電暖器，且妻子有睡眠障礙，需靠安眠藥才能入睡，起火時他被房門外劈里啪啦聲響吵醒，開門發現屋內煙霧瀰漫，妻子房間傳出火光，他不斷拍打妻子房門呼叫，但門反鎖無法進入，因煙霧越來越濃，他遭嗆不得不逃出門外，打119求援。

農舍位處偏僻山區，消防車趕到時，平房已陷入火海，消防人員滅火後發現楊婦趴臥床上已死亡，楊婦一隻腳垂在床緣，研判當時有試圖逃生動作，可惜先被濃煙嗆昏來不及逃出。

火災鑑識人員勘查，楊婦3坪大的房內，3台電暖器中的2台插在同一條延長線上，插座附近地面燒灼嚴重，研判電壓超載導致火警。