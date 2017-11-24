生母男友鐵棍虐打... 4歲女童斷骨穿腿慘死

2017-11-24

〔記者余衡、陳慰慈／新北報導〕邱女因毒品案入監服刑，將4歲女兒託付給24歲同居人莊嘉億照顧，莊男見女童哭鬧便持鐵棍毆打，短短一個月把女童打到腿骨斷裂、穿腿而出慘死，前晚藉口女童出車禍，將死亡至少1天的屍體丟包醫院；警方發現女童頭臉多處瘀傷、全身佈滿近百道新舊傷痕，痛斥泯滅人性，昨將莊與女童生母依重傷害致死、遺棄致死罪送辦；新北地檢署昨晚訊後認定莊涉犯傷害致死罪，且有滅證、逃亡之虞，向法院聲押禁見莊男。

生母一個月前入獄

檢警查出，莊嘉億靠打零工為生，因詐欺案被通緝，與邱女都有吸毒習慣，邱女上月因毒品案入監服刑時，將女童交給莊男照顧。

莊男沒工作時就待在家裡看電視、打電動，一旦女童不聽管教就會暴怒斥責，並拿長約80公分的鐵棍毆打女童，每每都打到女童哭不出聲才停手，同住的莊母無力阻止，只好以芙蓉葉煮水塗抹女童傷口，以為這樣就能消炎鎮痛，反延誤就醫時機。

警方前晚接獲恩主公醫院通報，一名女童疑遭人凌虐致死後丟包急診室，警方趕抵赫然發現，女童已死亡至少1天，不但頭臉多處瘀傷、全身佈滿近百道新舊傷痕，右腿還呈現開放性骨折，部分大腿骨甚至刺穿皮膚表層，死狀悽慘。

警方調閱監視器顯示，莊嘉億在母親陪同下把女童抱進急診室，向醫護人員謊稱女童發生嚴重車禍，填寫完掛號資料後即不見蹤影；員警前往他位於鶯歌區育智路的住處，見屋內無人應門且傳出陣陣焦味，急忙破門而入，只見莊男正呆坐客廳，莊母則在房間內企圖燒炭。

稱女童不乖才情緒失控

莊男供稱，女童平常稱他為「爸爸」，因女童有蛀牙導致餵飯不順，加上不乖乖睡覺，才情緒失控毆打女童，近一個月來共打了女童臉部3次，另還用鐵條打女童屁股2到3次，警方懷疑女童腿骨已被打斷許久，可能是傷後仍嘗試移動，才導致骨頭刺穿皮膚。