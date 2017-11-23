每年詐害全台上萬人 今年吸金飆500億

2017-11-23

〔記者邱俊福、陳慰慈／台北報導〕與吸血鬼無異的吸金集團肆虐全台，執法機關平均一年破獲數10個小大集團，分析發現，過去每年至少帶來國人逾200億元損害，受害人數上萬人，由於集團花招百出，引誘民眾投資，今年受害金額恐一舉飆破500億元大關；警調機關表示，民眾尤要注意吸金集團時興利用名人光環矇混民眾眼睛，讓民眾掉入「有名人參與，投資有保障」陷阱。

利用名人光環 誘人入彀

調查局統計，104年破獲的非法吸金案件數有30件、受害金額238億餘元，隔年43件、280億餘元，今年一至九月即破獲39件、397億餘元，已可蓋出一條高速公路，令人咋舌；至年底破獲的集團更恐逾50件、受害金額逾500億元。

刑事局表示，吸金手法無論如何變化，不外乎畫大餅、製造美夢，有些不法份子還會刻意搭上名人、或佯稱與重量級政商人士合作等，讓名人在不知情下被利用；更有甚者，則是直接找名人來當顧問、董監事等，此法為集團「加持」的效果又倍增。

名人遭外界誤會是門神

比如過去有個著例，金大業國際集團總裁李秉蒼當年就拿著與前副總統呂秀蓮和前立法院長王金平的合影，哄騙號召投資，四年吸金近20億元，僅這一件就有3285人受害，實則呂、王自己也不知道被人拿來當成促銷「活廣告」，甚至被外界誤會是門神，成為形象遭波及受傷的另類受害人。

此外，日商百尺竿頭收購樂陞科技破局案雖非典型吸金手法，但一樣是表面一套、背後一套的牟財集團，高達兩萬名投資者被樂陞前董事長許金龍等人坑殺逾28億元。探究民眾會拿出大錢投入，是因為有陳文茜、前經濟部長尹啟銘、前台北市文化局長李永萍等人擔任樂陞獨立董事，名人加持讓人深信是安全可靠的投資，沒想到全成了許金龍一干人的祭品。

引誘民眾購買未上市股票的吸金集團也極為猖獗，有台版「華爾街之狼」稱號的兆良科技董事長羅栩亮，在五星級飯店舉辦產品發表會，找來不知情外國使節站台，聲稱公司即將上市櫃，吸金逾兩億元。

警方表示，國內早期吸金類型，多以多層次傳銷來行騙，「廣西南寧詐騙集團」就是顯例，集團還以招待被害人到南寧旅遊或投資考察，以及集團「有中國高官支持」等話術，誘騙民眾投資和招募下線吸金。

新招︰代操境外金融商品

近些年的熱門吸金術之一，是以可代操境外國際型基金、黃金指數等金融商品，誘以保證獲利等，來誆被害人投資。

詐騙：

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