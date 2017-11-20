看守所遇友興奮比YA 詐欺共犯意外曝光

2017-11-20

〔記者許國楨／台中報導〕警方到台中看守所借訊楊姓車手，期間楊男透過看守所的窗戶，發現友人藍男（另案被羈押）也在看守所，楊男奮力向藍男揮手，甚至開心地用手比「YA」，警方好奇追問查出，原來藍男擔任駕駛，載楊男到郵局提領贓款，楊男的無心舉動，意外讓藍男詐欺共犯身分曝光。

警方另於上週前往看守所製作藍男筆錄，將2人依詐欺罪嫌函送偵辦。

台中市第三分局立德派出所最近清查ATM遭提領的詐欺款項清冊，發現8月15日凌晨零時許，一名男子搭乘租賃自小客車於東區建成路與忠孝路口下車，至郵局提領2筆詐欺款項共5萬元，隨後步行至忠孝夜市與同伴會合搭車離去，比對查出20歲楊男涉重嫌，進一步查出楊男已於9月，因詐欺案被台中地檢羈押中。

警方上月底至台中看守所借訊楊男，製作筆錄過程中，楊男突然向窗外的藍姓男子揮手，且十分雀躍，警方發現好奇詢問，楊男說，藍男是他女友的哥哥，藍男當時開車載他去提款，藍男於8月突然失聯，如今在看守所看到他，原來藍男早一步因詐欺案被羈押。

楊男得知意外讓共犯身分曝光，一時不知所措，他供稱家中經濟條件不佳，又因母親罹癌，為籌措母親化療費用，才誤入歧途應徵車手，被查獲前已獲利5萬元，近日接獲女友懷孕消息，讓他決定痛改前非，勇敢面對司法制裁，希望給孩子一個完整的家。