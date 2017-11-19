分享2女泡澡直播…男評論不宜 仍被判拘役

2017-11-19

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕2名來台工作的菲律賓籍女移工相偕到飯店休息，一邊泡澡一邊開臉書設定「好友才能觀看」，隨即直播與好友聊天，其中1女翻身時不慎「露點」，未料直播畫面遭人竊錄外流，2女報案揪出涉嫌在臉書分享影片的42歲菲籍男子帕諾。桃園地院認為，帕諾擅自將他人無故竊錄的影片分享到自己臉書，觸犯刑法「散布竊錄他人非公開活動內容」罪，判處拘役40天。

限好友收看 仍被竊錄

判決指出，2名菲籍女移工去年5月休假時，入住桃園市某旅館，在房間邊泡澡、邊開臉書直播與友人聊天，雖然鏡頭刻意避開私密部位，但其中1女轉身不慎露出左胸部，2女事後發現露點影片遭人竊錄，還被製成11秒「露點版」、13分鐘「完整版」流出。

露點被PO網 怒提告

2女報警追查，警方查出菲籍同鄉移工帕諾將影片分享到自己臉書供親友點閱。帕諾到案供稱不認識2名女子，影片也不是他竊錄，他是在看到影片後認為「女性應該要保守點，直播洗澡畫面會害到其他菲籍女性」，才會分享到自己臉書表達想法，他沒看完13分鐘完整版，也不知裡頭有露點畫面。

2名被害女子證稱，臉書設定好友才能觀看，她們不認識帕諾、也非「臉友」。

桃園地院認為，帕諾不尊重他人隱私、任意散布他人竊錄的非公開活動影片，造成被害女子精神承受莫大壓力，但考量他犯後認罪，依此判處拘役40天，可易科罰金4萬元。檢警指出，後續如查出竊錄者，會另行偵辦。