色魔誆「補陽驅鬼」 性侵4女73次

2017-11-13

臉書上分飾多角 稱「性交避禍」確有其事 釣被害人上鉤

〔記者王俊忠／台南報導〕陳男鎖定4名懼怕鬼神的年輕女子，佯稱「有鬼魂纏身，須與他性交補充陽氣驅鬼避災禍」，並取得對方聯絡方式，陳男再化身為女算命師，透過臉書對被害女子說，確有此事（指性交避禍），被害女子為免於遭受厄運，無奈受迫與陳男性交共73次，其中兩女還遭詐取將近36萬元，台南高分院依強制性交等罪判陳男12年徒刑。

強制性交等罪判12年

判決指出，99年8月某日，陳男到嘉義市某郵局，對在門口發問卷的女子小如（化名）搭訕聊天，從對話中發現小如相信並懼怕鬼神，於是告知可與其性交補充陽氣、避免災禍。

網上冒用女算命師身分

陳男取得小如的聯絡方式，事後化身為許姓女算命師，透過臉書向小如說確有此事（指性交避禍），小如為免於遭受厄運，乃聽從陳男的話，共與對方發生38次性關係。

101年9月，陳男在雲林縣經營的早午餐店與小珊（化名）聊天，告知小珊「有鬼魂纏繞，須與他性交才能驅鬼」，陳還請小如告知小珊確有此事；再以許女臉書身分告訴小珊「其男友恐有厄運，要找陳男改運」，小珊因此與陳男發生29次性關係。

兩女還遭騙財36萬

101年底到102年6月，陳男再以許女身分與小玲（化名）聯絡，告知「其陽氣不足，有鬼魂纏身」，小玲為此心神不寧；陳男再向小玲表示，可與他性交補足陽氣，小玲與陳男發生兩次性關係。103年8月，陳男再以類似手法對小惠（化名）性侵4次。

陳男除了騙色，還利用被害人害怕鬼魂，指出可付錢改運，騙走錢財，金額數萬到數十萬元不等。