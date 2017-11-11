無照騎三輪重機自撞 妻女拋飛亡

借來百萬重機拉風遊
〔記者王宣晴、陳恩惠／新北報導〕劉姓男子沒有大型重機駕照，前晚向友人借來價值160萬元的加拿大進口三輪紅牌重機Can-Am Spyder RT，三貼載妻及10月大女兒，疑車速快且未抓準前輪輪距，擦撞分隔島失控翻覆，劉手部骨折，坐在後座的妻女均被拋飛重摔身亡，後方機車騎士也遭波及，造成2死2傷悲劇；警方依過失致死罪將劉男送辦，另對無照和超載部分開罰。
疑未注意輪距擦撞
劉男親友和鄰居都說，劉和李姓妻子很恩愛，女兒出生後，常帶妻女出遊，並在臉書分享甜蜜合照，沒想到一場車禍天人永隔。
警方調查，35歲劉男經營搬家公司，與前妻育有1子1女，後又與26歲李姓妻子結婚生下1女；劉是知名重機社團「初老騎士大洋團」的成員，曾數次向49歲吳姓友人借紅牌重機使用，但無大型重機駕照。
波及另名騎士摔車
劉男前晚7時騎三輪重機載妻小到北市士林與友人聚餐，回程行駛新北市蘆洲環堤大道時，疑對該輛三輪重機操作不熟悉、沒抓準前輪輪距，加速超越前方廂型車並切進內側車道時擦撞分隔島翻覆，妻子與揹在身前的女嬰當場被甩飛，後方27歲吳姓騎士急煞閃避自摔，劉男緊抓著重機，連人帶車滑行近百公尺。
妻前揹女嬰 遇死劫
警、消趕抵時，劉妻和女嬰均無生命跡象，劉男右手骨折、在旁哭喊妻小姓名。劉、吳未飲酒，女嬰未戴安全帽，劉供稱時速約7、80公里；不過該路段速限50公里。借重機給劉的吳姓車主說，不知劉男無照。後方吳姓騎士說，當時事情發生太快，根本來不及反應。