臉書一頁式廣告 主播花萬元買回廢物

2017-10-31

戲稱自己「快被休妻了」

〔記者姚岳宏、郭安家／台北報導〕前女主播李婉菁被臉書一頁式廣告吸引，前後花了上萬元買名牌唇膏，與可隨時監控孩子所在位置的「防小孩走丟定位手錶」，不料收到貨卻發現唇膏味如蠟筆，沾到手上「3天都洗不掉」，手錶只能使用2G頻段，在台灣根本不能使用，讓她哭笑不得，戲稱自己「快被休妻了」。

李女指出，日前看了電影「親愛的」中拐賣孩童情節，忍不住擔心自己小孩安危，這時臉書正好跳出一頁式廣告，推銷可防範小孩走丟的定位手錶，宣稱手錶有各種防失蹤功能，僅需1688元，讓她心動。

要退貨無回應 封鎖指控留言

該商品宣稱適用於2G、3G及4G頻段，可貨到付款，李女便揪了好幾名媽媽購買，沒想到一拿到手錶就發現品質粗糙，更發現只能使用特定2G頻段，在台灣根本不能使用，趕緊與對方聯繫，要求依7天鑑賞期退貨，對方不但不回應，還封鎖所有留言指控者，擺明不讓退貨。

李女也提到，她還曾在臉書買過名牌唇膏，價格僅市價一半，還買一送一，但打開卻發現味道與蠟筆沒兩樣，甚至手指碰到唇膏顏色後，連洗3天都洗不掉，讓她欲哭無淚。

刑事局表示，網路購物陷阱多，尤其臉書一頁式廣告多只販售單項商品，又沒有公司地址和暢通的客服電話，讓消費者投訴無門，民眾應選擇具知名度及交易安全保障的平台或賣家消費，並約定拆箱驗貨後付款，才能將風險降到最低。

消保官：糾紛商品多來自中國

北市府主任消保官何修蘭表示，這類消費糾紛商品多來自中國，法務局已與相關業者開會，擬成立快速處理機制。何修蘭說，臉書今年10月也加入台灣無店面商業同業公會，如今也可透過公會向臉書溝通一頁式廣告內容，並反映民眾如受到詐騙該如何處理。