涉殺警遭刑求 死囚鄭性澤改判無罪

2017-10-27

〔記者楊政郡、張瑞楨、溫于德／綜合報導〕15年前台中豐原十三姨KTV殺警案，死刑確定被告鄭性澤被囚逾14年，獲台中高分院再審後，法官審理認定警方刑求取供，以及現場彈道比對鑑定有利被告，昨宣判鄭性澤無罪。台中高分檢表示收到判決後，再研酌是否上訴。

若定讞 最高冤賠2161萬

全案若獲無罪確定，因鄭性澤已服刑4322日，核算冤獄賠償最高可獲2161萬元，最少也有1296萬6千元。

不少基層員警獲悉判決，感慨出生入死的是警察，但被「三千寵愛於一身」的卻是死囚，直言「無罪不代表冤枉」。

這件2002年發生的殺警案，歷審均判鄭性澤死刑，2016年3月18日台中高分檢以發現新事實為由聲請再審獲准，同年5月3日高分院裁定釋放鄭性澤。

無罪判決書指出，依被告就醫紀錄及進入看守所個人照片，發覺鄭被警察詢問期間，臉部確有明顯新瘀傷，顯有刑求，合議庭依此認定警詢自白非出於「任意性」，進而影響檢察官偵查。

再者，蘇憲丕當初遭「制式」克拉克手槍擊中3槍死亡，檢察官認定是2階段射擊，第一階段是羅武雄射擊，第二階段鄭拿到克拉克後又射擊；再審合議庭採台大醫學院及鑑定人李俊億、孟憲輝等的意見，認定蘇中的3槍來自同一方向、且是接續，無所謂中途停頓的「二階段開槍」。

認定鄭所持槍枝非凶槍

另證人張邦龍及梁漢璋雖稱有看到羅交槍給鄭，但都說是在警方抵達之前的事，且交給鄭的是2把「改造」克拉克，一群人進入A10包廂後，羅手中有「制式」白朗寧及「制式」克拉克手槍各1支。

合議庭再參照其他證詞及扣案手槍，認定殺警的是制式克拉克手槍，導出3槍皆羅武雄射擊，短暫槍戰中羅、蘇2人死亡，被告則未碰觸制式克拉克手槍。

被害人蘇憲丕家屬的律師徐承蔭，昨發出名為「為馨生人‧點一盞燈」的聲明，指家屬對已判決確定11年案件卻重新審理「充滿錯愕」！徐說，鄭性澤有罪確定是基於證據，11年後的再審也是基於證據，時移勢遞，迥然不同；認為當檢察官為被告利益進行訴訟時，被害人面臨的「訴訟上窘境困境」值得我國刑事訴訟法檢討修法。