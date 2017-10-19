漂流7小時奇蹟生還 印尼大廚︰媽祖保佑

2017-10-19

記者王俊忠／專訪

昨凌晨在高雄外海翻覆的宏都拉斯籍貨輪「民安輪」，落海船員中最後獲救的印尼大廚鍾廟深，昨天下午4點多被台南海巡艇送回台南商港碼頭後送醫。據海巡員轉述，鍾男會講客家話，說這是他第一趟上船當廚師，沒想到險送了命，幸好平時有拜媽祖，是媽祖保佑他能再看到3個孩子。

踏上台南商港碼頭的鍾男身體仍不適、表情看起來驚恐，面對記者詢問只點點頭，其他不願多說。

第一趟就遇險 不敢再上船工作

不會游泳的鍾男告訴海巡隊員，自己是印尼華僑，過去曾到美、日等國當廚師，這是第一趟上船當廚師，因為這趟從高雄航行到越南，酬勞約台幣3500元，想到為了多賺點錢差點沒命，覺得很傷心，以後不敢再上船當廚師了！

鍾男說，因為很怕水、不諳水性，貨輪翻覆時身上穿著救生衣，其他船員都跳下海，只有他不敢跳，直到凌晨2時許跟著沉沒的貨輪落海，就這樣從暗夜漂到上午9點多，到安平外海被安平籍瓏豐二號漁船人員發現救起，真的很感謝漁船義舉。

台南海巡隊代艇長楊誠輝表示，鍾男說漂流時海浪很大，喝了很多海水、一直吐，獲救後身體失溫、不斷發抖，海巡隊馬上提供棉被包覆保溫，但熱茶、食物都吃不下，原本神情看起來還算堅強，沒想到船快到碼頭時，鍾男情緒激動到痛哭失聲，海巡員連忙安撫情緒。

楊誠輝說，鍾男在海上漂流7個多小時，能獲救真的很幸運，一般來說，海巡艇救援很難遇到這種奇蹟，衷心祝福他！