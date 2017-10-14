凶槍居然用LINE買來的

2017-10-14

〔記者張軒哲／台中報導〕車嫌原本擔任汽車業務員，竟然輕意買到槍彈用於行凶，大甲警方追查指出，車嫌今年7月透過朋友的朋友介紹買到改造手槍，交易過程全用LINE通話，不留彼此手機，賣家相當謹慎，以防遭查緝。

大甲警分局偵查隊長涂良模說，車嫌是透過朋友轉介找到改造手槍賣家，再以LINE聯絡殺價與交易地點，最後以7萬元購得1把槍和6發子彈，約在大肚山區交貨。

警方不排除本案槍枝賣家是自國外進口仿真玩具槍，再改造為具殺傷力的手槍，正佈線追緝上游賣家。