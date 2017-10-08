酸岳母小學沒畢業 台大博士被妻休了

2017-10-08

老婆是小學老師

〔記者吳政峰／台北報導〕台大博士班畢業的黃姓男子娶了嬌妻後，被控動輒用「小學沒畢業的」、「好吃懶做不知是否與血統有關」等語羞辱岳母，又在許多方面與妻子意見不合，黃妻忍無可忍，提告「休夫」；士林地院認2人婚姻已無繼續可能，判准離婚。

黃妻是小學老師，3年前嫁給高學歷、收入不菲的丈夫，育有1子，但一家人住在頂樓加蓋套房，冰箱、冷氣、電鍋等都不買。

黃妻指控，母親幼時因家境清寒中斷學業，外出工作貼補家用，含辛茹苦撫養兒女長大，丈夫卻常以「hello，小學沒畢業的」、「沒知識又沒衛生的小學生」、「發病了就快點吃藥」等語羞辱母親。

還曾告岳母造謠

黃男主張，套房樓下就是夫家，妻子可任意進出使用廚房，生活環境沒有不好，婚後他扮好丈夫及父親角色，相處和樂融融，笑口常開。但岳母常於鄰居間散播女兒被騙婚或家暴等言論，他為了杜絕謠言控告岳母，後來顧及對方年事高及認錯撤回告訴。黃表示，妻子後來帶兒子離家出走，但他願意與妻子一起撫養孩子，希望法官不要判離。

苦求法官別判離

法官審閱兩人對話紀錄，發現黃男不但酸岳母，甚至對岳母提告妨害名譽，認定夫妻雙方互動不佳，加上兩人分居1年多，未尋求有效溝通方式，夫妻有名無實，黃男應對婚姻難以維持負主要責任，判准離婚。

孩子親權歸母親

法官根據社工訪視報告，認定黃女與兒子親子關係良好，將親權判給黃妻，以及黃男每月應支付扶養費1萬4000元至兒子成年；本案可上訴。