邱太三不耍花槍 紮實推動檢察改革

2017-10-05

〔記者項程鎮／台北報導〕邱太三接掌法務部至今一年又四個多月，他不耍花槍、沒有明星架式，實事求是的個性不會成為媒體寵兒，但卻一步一腳印、紮實地推動引領未來司法極為重要的檢察改革工程！

治軍嚴格 帶兵外方內圓

「新部長治軍甚嚴！」去年政黨輪替，傳出邱太三被內定為法務部長後，這樣的耳語傳遍法務部每個角落，法務部和所屬機關人員無不戰戰兢兢等待邱太三的到來。如今部內人和他相處一年多，覺得邱帶兵的個性是「外方內圓」，「外方」指的是邱主持部務會報時，如不滿意部屬處理司法改革的進度和成效，就會不客氣告訴下屬「速度太慢」、「太令我失望」，一再告誡他們民意的期望；但只要部屬最後能把事情做好，邱「好像也沒處分過誰」，一名官員認為「這可能就是他人格特質中『內圓』的一部分」。

重視民意的邱太三，是最有資格告訴行政官員「民之所欲」的部長，放眼內閣，除了賴揆，也只有邱既當過立委和國大代表、還當過北中南（桃園、台中、高雄）三個直轄市長的副市長，豐沛完整的資歷，讓他每一腳步都緊貼著民意。

提到司法改革，大家都著眼邱太三在法務部配合推動蔡英文總統的司改政策，卻常忽略邱在檢察體系推動改革的執行力，特別是他解決民怨的努力。

舉例來說，現行「再議制度」規定，高檢署可以不斷把刑事案件發回地檢署續行偵查，導致高檢署每年受理五萬六千件到六萬件再議案件，發回續查案件每年約有六千件，嚴重浪費檢方人力，也讓案件久懸未結，引發「遲來正義不是正義」的民怨；為此，邱太三拍板定調，決定明年元旦起，再議次數將限為兩次。

另外，不少民眾跑法院或檢察署時，時而抱怨院檢招牌都冠上「法院」常常跑錯地方，但擔心被法官邊緣化的檢方人士反對改變，邱太三卻不如此想，他認為，不致讓民眾混淆才最重要，於是乎，明年元旦檢察署也要換上新招牌，從此地檢署是地檢署、法院是法院，光看招牌就知不一樣。

重視民意 與國會關係和諧

儘管就任部長以來，檢察改革的腳步從未停歇，但總是有人、包括民進黨內一直有人點名要他下台，歸納原因，一是前總統陳水扁一直沒獲特赦，以及涉入多件案子的前總統馬英九一直沒被抓去關，這兩個「一直」，讓他多次挨批。事實上，特赦是總統職權，法務部無法僭越，馬英九能否入獄雖由檢察官啟動偵辦，但法務部長不能干預個案，以致於他被罵得再慘，也只能這樣說明而已。

邱太三的發言始終嚴守司法首長分際，宛如他三十年前當檢察官、堅持推動司法改革的立場，儘管他後來辭檢改當律師並從政，但他心中對司法獨立的那把尺，未隨職務更迭傾斜或動搖。

此外，邱太三的妻子宋富美回任法官一事，引發邱開記者會重砲反擊和提告，也讓外界對他「不沾鍋」的個性印象深刻。

值得一提的是，邱太三就任部長以來，法務部與國會關係是近年來罕見的和諧，有人認為這和邱出身民選立委有關，知道如何和立委溝通，有媒體人士觀察，邱在立院身段夠低，言談舉止間給足立委面子，當然少有立委會故意為難這位「昔日同儕」。