抄竹聯雷堂 意外逮「大哥的女人」

2017-10-03

〔記者余衡／新北報導〕再破竹聯幫堂口！自統促黨毆打台大學生事件後，警政署向全國黑幫祭出「三打策略」，雙北警方近來全力掃蕩竹聯幫旗下各堂口據點，板橋警方前晚逮捕以竹聯幫雷堂副堂主房立勳為首的暴力討債集團，發現他的老婆馬韋伶是小有名氣直播正妹，去年還曾涉嫌偷竊閨密證件辦手機被法院通緝。

副堂主房立勳老婆也是通緝犯

警方調查，綽號「麻糬」的房男，年僅26歲已身居雷堂副堂主，平日率5名小弟持改造槍彈從事暴力討債，教唆還不出錢的被害人販毒還債；前年6月他與人爆發糾紛，率眾到洗車場砸毀愛車，還向被害人索討20萬元賠償金，用以支付涉案小弟相關易科罰金費用，並揚言若有不從就要「連人一起處理掉！」

此外還有被害人指控，無力償還債務竟被教唆販毒，但房男等人並未提供貨源，憑被害人持有的微量毒品根本無法販賣籌錢，房男得知後將他強押至堂口私刑拘禁，還拿電擊棒、鋁棒、木棍等痛毆，甚至被用手槍指著頭威脅「再不還錢，就一槍把你做掉！」

去年房男以被害人販毒「跑帳」為由，要求小弟持槍直闖被害人家中，脅迫交出身上現金1萬3500元，還強押被害人外出籌錢，全部過程由小弟用手機撥打視訊電話向房男回報，再由房男下達虐打或恐嚇取財等指令。

警方前晚除逮捕6人，並起出1把改造手槍、3發子彈及借據本票等證物，釐清身分時發現，房男老婆馬女去年曾因缺錢花用，竊取蕭姓女閨密證件續約行動電話門號，獲取全新iPhone 7手機後變賣換現，法院多次傳喚未到被通緝，全案訊後依槍砲、組織犯罪、恐嚇取財及傷害罪將房男等人移送法辦，同時將馬女依偽造文書通緝解送歸案。