百公斤男爬栗松溫泉太喘 21人來救

2017-09-18

累喊「請直升機吊掛 我出錢」

〔記者王秀亭／台東報導〕南橫公路附近的栗松溫泉，因碳酸鈣沉澱物和青苔構成五顏六色的溫泉「壁畫」，被山友稱為台灣最美麗的野溪溫泉。體重破百的45歲許男與2名友人前天前往，想不到沿路多段陡坡，最陡處幾乎垂直，許男出現呼吸困難、心悸現象向警消求援，還一度大喊：「請直升機吊掛，我出錢！」最後動員21名警消及利稻村民，又推又拉將他救出。

許姓男子與羅姓、林姓友人前天上午10時許，從南橫栗松溫泉入口進入，沿途地形陡峭且一路下坡，當許男來到離溪谷100公尺處，看到幾乎與溪谷垂直的下坡，許男走了一段後不斷喊累又喘，雖然栗松溫泉就在眼前，他仍決定停在原處休息，不下去了，並等候友人到栗松溫泉拍完照後一起回去。

回程時，許男體力用盡無法再攀爬陡坡，友人只好一人留在原地陪伴，另一人到停車場求援，關山警消下午3時許獲報動員上山，下午近4時接觸到一行人，許男一見警消抵達，直說實在走不動，一度想付費請直升機吊掛。

由於山區天色漸暗，加上當地為峽谷地形，直升機吊掛危險性高，最後仍由警消人力救援，救難人員以軟式擔架將他包住，以前拉後推方式將他往上拉，許男體重破百，第1批救援人力不足，關山消防大隊再加派多名人員上山，並緊急請鄰近栗松溫泉的海端鄉利稻村長廣播，增派6名村民支援，總共動員21人。

因坡度太陡，數百公尺的距離就花了1個多小時，救難人員詢問許男身體狀況後，在坡度平緩路段，請他徒步行走，從消防局獲報派員入山，到許男送至醫院前後超過10小時。

栗松溫泉因彩壁聞名

台東栗松溫泉位於海拔1170公尺高的南橫山區新武呂溪上游，夏日有溪水流過，只有在冬天枯水期現身，因碳酸鈣沉澱物和青苔構成五顏六色的溫泉「壁畫」而聞名，加上溫泉溫度形成的霧氣，讓泡湯彷彿在畫中，是不少野溪溫泉探險者的最愛。但沿途地形陡峭，有些下降坡度幾乎和溪谷垂直，路旁有繩索輔助攀爬，考驗著民眾的腿力。