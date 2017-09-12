遇詐向警訴苦 保住苦攢168萬教育費

2017-09-12

〔記者張軒哲／台中報導〕唐姓新住民從中國嫁來台中市多年，日前遭詐騙集團誆騙健保卡遭冒用，準備將全家168萬元積蓄匯給詐騙集團，所幸唐婦行經清水警分局清水派出所時，向警方哭訴「健保局告她」，警方察覺有異勸阻匯款，保住唐婦與丈夫多年積蓄，唐婦感謝警方協助，也笑稱要鼓勵讀高中的兒子報考警察大學。

據了解，43歲唐婦嫁來台灣10多年，已取得身分證，與丈夫育有2名小孩，夫妻倆在工廠上班，每人月薪各只有2萬多元，為了讓孩子專心求學，夫妻每天努力在工廠加班，唐婦連腳受傷縫了30幾針也捨不得休息，夫妻倆10多年來省吃儉用，存下168萬元的子女教育費，也是家中全部存款。

唐婦指稱，本月5日接獲自稱新北市政府警察局電話，告知健保卡遭人冒用，還被申請重大傷病補助，且對方指她欠繳保費，已遭健保局提告，要求提供存款金額及存簿帳號等相關資料。

唐婦不知有詐，告訴詐騙集團自己郵局內有168萬元，對方提供帳號要求唐婦匯款轉帳，否則要將郵局帳戶凍結，唐婦嚇得出門準備匯款，行經清水警分局門口時，心想不對勁，跑進清水派出所向警方指責健保局，警員陳柏宏一聽就知是詐騙集團搞鬼，立即制止唐婦匯款並幫忙查證。

鼓勵兒考警大助人

唐婦這才恍然大悟差點被騙，鬆了一口氣後，笑稱自己的兒子就讀清水高中，基測成績算不錯，將來要鼓勵他考警大助人。