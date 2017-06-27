駭客檢察官 積案如山判罰3月薪

2017-06-27

〔記者楊國文／台北報導〕有「白帽駭客」證照的前台北地檢署檢察官徐仕瑋，前年6月轉任律師前，被查出積案如山，其中14案無故逾半年卻放著不管，另因獲核准育嬰假留職停薪在即，6天內竟將164件未結案塞給檢察事務官處理，司法院職務法庭認為徐身為檢察官卻廢弛職務，違失情節重大，昨判罰他任職時最後3個月的薪水，估約35萬元確定。

前年6月轉律師前被查出

司法院職務法庭表示，徐仕瑋雖已轉任律師，仍須被追繳罰款。徐昨指，這些未結案件的確是事實，任何處分「我都沒有意見」。

台北地檢署發現徐仕瑋未結案明顯過多，將他函送高檢署轉呈法務部，建議依法官法規定予以「警告」處分。

法務部檢察官評鑑委員會（簡稱檢評會）調查，司法官訓練所43期結業的徐仕瑋，曾任台北地檢署電腦犯罪專組檢察官，擁有相關資安證照，但2014年3月起至2015年2月止，未結案件平均達217件，明顯超過該署檢察官未結案件140件，其中竟有14案超過6個月完全沒進行，違失情節重大。

此外，經核准育嬰假留職停薪在即，徐仕瑋在2015年3月間短短6天內，將164件未結案塞給檢察事務官處理，讓自己留職停薪時的未結案件僅146件，未達法務部所訂的處分標準。

檢評會認為，徐仕瑋嚴重廢弛職務執行，情節重大，有懲戒必要，報請法務部移送監察院議處，並建議判罰任職時月俸總額3個月，經監察院彈劾後，移送司法院職務法庭審理。

職務法庭審理認定，徐有廢弛職務、影響人民訴訟權益等違失情事，但考量他已辭去檢察官職務以自省，昨採納檢評會建議，判罰任職時最後月俸總額3個月，約35萬元。