嫌旅拍賺太少 麻豆改賣毒品
2017-04-23
〔記者王駿杰／新竹報導〕19歲謝姓女子身材姣好、長相甜美，曾是旅拍麻豆，疑因收入不穩定，竟透過LINE向藥頭買毒，打算轉賣給其他毒蟲賺取價差；不料，首次與藥頭相約市區摩鐵交易，就被警方逮獲，警方訊後依毒品罪嫌將謝女等人送辦。
據了解，謝女透過LINE聯繫兩名藥頭，21日晚間穿著牛仔熱褲、顯露身材的黑色針織衫，與藥頭們相約在市區一間摩鐵面交，但警方早一步掌握情資到現場埋伏，將謝女等人逮獲，從藥頭車上起獲安非他命、毒咖啡包、FM2等毒品。
警方指出，謝女與藥頭們敲定以8千元代價購買安非他命5公克，500元購買5包毒咖啡包（7.85公克），等雙方交易完成後，謝女再用LINE與一名陳姓男子聯繫，打算將購得的安非他命以1萬元賣出，賺取中間2千元差價。
警方表示，謝女與藥頭等人為躲避查緝，常以「件」、「泡」、「瓶」與LINE「衣服圖樣」等當成毒品交易暗號；4件為4公克，「泡」代表毒咖啡包數量，「衣服圖樣」代表安非他命。
謝女供稱，她並未吸毒，和兩名藥頭認識2至3年，只想靠轉賣毒品賺取價差，沒想到第一次交易就被警方查獲。
一名旅拍攝影師私下透露，模特兒越敢脫、越敢露，價格越高，但模特兒的年紀、長相、身材、配合度還是會影響酬勞計價。基本上，穿時裝的酬勞約為2至4千元，穿內衣加比基尼的酬勞為3至5千元，丁字褲為6至7千元，全裸最高可喊到1萬元，每次拍攝時間約3至5小時，時段多半在假日。
該名攝影師表示，別看拍攝價碼貌似好賺，其實旅拍圈很小，一旦模特兒過於稚氣、身材不夠完美，就很容易在圈內傳開，最後乏人問津，因此，大部分的攝影師與模特兒都有正職，利用工作薪水添購攝影設備或美膚保養品，旅拍只是興趣和賺零用錢，不能當作本業。
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