死者家屬罵 把人命當什麼？
2017-04-20
〔記者黃捷／台北報導〕謝依涵無期徒刑定讞，死者張翠萍的弟弟張致和，昨痛批法官：「把人命當什麼？」質疑台灣是否殺1、2個人也沒關係，「那要法院幹什麼？」他說，法官認為謝依涵罪不致死，那無辜被殺的兩個人，他們的人權在哪裡？台灣法律還能夠保護人民？張致和不滿地說，最高法院這樣亂判，「如果死的是他們家兩個人，他們還會這樣判嗎？」
至於更生團契牧師黃明鎮曾出庭作證，指謝依涵已信基督教，應有教化可能，疑為免死的關鍵之一，張致和認為黃男根本對整個行兇過程不了解，法官就輕信他的證詞，「如果信教就能教化，那大家可以隨便殺人了，台灣要法院幹嘛？」死者家屬透過律師魏憶龍發表回應，對於司法正義未能實現，深感遺憾，讓台灣成為犯罪者的天堂。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 反年改怒吼！退休師憂每月繳不起10萬房貸、不夠請外勞...
- 柯P遭抗議者攻擊 黃暐瀚質疑員警不好意思驅離
- 韓媒亂報 尼米茲號否認下週抵朝鮮海域
- 球數、傷史、信任度…與紀錄在拔河
- 恆春轉運站租約下月到期 搭車不變
- Jolin被嗆台灣女騙子 霸氣回噹粉絲…
- 《自由廣場》漢光演習 主筆室演戲
- 力晶拚重新掛牌上市
- 4區今停水7小時 影響1萬餘用戶
- 大葉大學機車證票選 這張「符咒」海放其他作品
- 美婦人用紙條 2小時內搶5間銀行
- 警鎖定26滋事者 逮捕1嫌
- 各地悶熱天氣不穩 明起鋒面來襲有雷雨
- 川習會當天 中國批准伊凡卡3商標
- 加州種族仇殺 黑人連殺3白人
- 電話詐騙健保卡異常 老婦600萬飛了
- 卜睿哲等44位國際人士 促習近平「釋放李明哲」
- 宜市助考生上榜 23日辦文昌護佑祈福
- 宜縣體操館屋頂更新 月底完工
- 《自由廣場》給張小月按個讚！
- 苗縣新屋折舊率調高 明年房屋稅減輕
- Mercedes-AMG C63 S Coupé Edition 1 狂暴甩尾 樂趣橫生
- 新北閱讀節快還書 逾期免罰
- 棒球場重建 林智堅：借鏡福岡巨蛋
- 吳出席餐會 挺洪派促查賄
- 〈國際現場〉多倫多打房 將課空屋稅
- 羅利「回神一躍」 扳平公鹿
- 曾被封「最醜女星」 Macy嫁帥洋男翻身
- 《自由廣場》還公聽會？ 英全的魄力跟善意用錯地方！
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chinese dissident leaves after asylum denied: MAC
- Android旗艦手機大戰 LG G6軍規標準造機
- 日月潭船屋違法搭帳篷 船東喊冤
- 花博聯外道 兩橋樑工程進度超前
- 信義區光環褪？ 億元華廈打78折售出
- 南迴公路 鋼線網護坡
- 林依晨躺泥地被性侵 精神折磨「16年來最痛心」
- 被罵窮B 孝行獎男童︰沒時間難過
- 慈幼工商校慶很懷舊 辦骨董機車展
- 神像雕刻傳承 高學歷三兄妹撐家業
- 《快樂捐血人表揚》換血治重症肌無力 美髮老師感恩
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：死者家屬罵 把人命當什麼？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分