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死者家屬罵 把人命當什麼？

2017-04-20

〔記者黃捷／台北報導〕謝依涵無期徒刑定讞，死者張翠萍的弟弟張致和，昨痛批法官：「把人命當什麼？」質疑台灣是否殺1、2個人也沒關係，「那要法院幹什麼？」他說，法官認為謝依涵罪不致死，那無辜被殺的兩個人，他們的人權在哪裡？台灣法律還能夠保護人民？張致和不滿地說，最高法院這樣亂判，「如果死的是他們家兩個人，他們還會這樣判嗎？」

至於更生團契牧師黃明鎮曾出庭作證，指謝依涵已信基督教，應有教化可能，疑為免死的關鍵之一，張致和認為黃男根本對整個行兇過程不了解，法官就輕信他的證詞，「如果信教就能教化，那大家可以隨便殺人了，台灣要法院幹嘛？」死者家屬透過律師魏憶龍發表回應，對於司法正義未能實現，深感遺憾，讓台灣成為犯罪者的天堂。

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  • 遭謝依涵殺害的陳進福和張翠萍夫婦。 （資料照）

    遭謝依涵殺害的陳進福和張翠萍夫婦。 （資料照）

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2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
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