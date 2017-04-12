果真一審重判、二審減半…難怪司法被疑不公

2017-04-12

〔記者黃欣柏／台北報導〕台語有句俗諺「一審重判，二審減半，三審豬腳麵線」指有力人士涉案，法庭一審時，法官大多公正，並給予重判，但到二審，法官就減了一半刑責；三審過後，風頭過了無罪釋放，只消吃吃豬腳麵線，去去霉氣。

而實務上，司法界人士指出，二審是買通法官的主戰場，在三審制度下，地方法院法官判完後可上訴二審，有心人自然不用在一審花錢。

而最高法院第三審是法律審，只要二審判決被認為適用法條沒錯，三審不會再就事實面問題翻案，因此，「投資」二審確是關鍵；且三審很少自為判決，欲將案子定讞，多半是駁回上訴，也就是認可二審的判決。

近年法院越判越輕的案例屢見不鮮，如虐死男童王昊的男子劉金龍，到二審即逃過死刑；以SM、3P等手法虐死前女友的富家子宋志宏，一審被依殺人罪判處無期徒刑，二審卻以宋男曾打119求助為由，認定他無殺人犯意，改依傷害致死罪判15年半，最高法院駁回上訴定讞；王令麟在力霸掏空案一審被判18年，二審大幅減為5年8月。也難怪有「一審重判，二審減半」的俗諺，顯示民眾對司法的質疑，始終不消。