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逆姪假面喬債 姑姑遭虐1月淪性奴

2017-04-08

姪子是討債集團成員

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣Y女欠債18萬元，姪子偕討債集團幫她擺平後，反過來逼姑姑付60萬元「處理費」，Y女遭囚禁、毆打、餵毒，甚至淪為性奴，悲慘生存近月才獲救，警方前天逮捕綽號「一筒」的集團首腦林育筒及近20名黨羽。

6大酷刑 還餵姑姑毒

不肖姪子前天落網後，員警私下怒斥，親姪竟夥同外人坑殺姑姑，真是「人渣」；這名逆姪後來由檢方聲押獲准，送進看守所反省。

花蓮縣秀林鄉Y姓女子，去年向友人借8萬元，以機車及行照、駕照做為抵押，她花1年陸續還完欠款，對方再索利息18萬元，Y女向親戚訴苦。

解決18萬 索60萬酬金

Y女的姪子是林育筒討債集團成員，獲悉此事，偕同夥鼓吹姑姑，由他們出面處理，果然取回Y女的機車及證件；但「請神容易送神難」，Y女雖解決18萬元，林育筒卻逼她付60萬元「處理費」，Y女沒錢，即遭擄走凌虐逼債。

遇警巡邏 才脫離魔掌

新城警分局員警去年11月巡邏，發現路邊一輛機車，男騎士見警神情緊張，攔查後發現後座Y女神情驚恐，全身瘀傷，將她送醫，並查出Y女遭林育筒集團擄綁、囚禁已近月，每天被打、餵毒，全身是傷，且疑遭猥褻、性侵。

新城警分局偵查隊長張益新指出，林育筒集團打著「台北天道盟新太陽會」旗號，成立暴力討債集團，擁槍自重，餵毒操縱近20名成員，由花蓮北區一路擴展至南區的玉里鎮，不斷壯大，且交易毒品，透過毒品網絡以「代喬債務」手段覓獵被害對象，甚至押被害人變賣土地、向親戚借錢。

警方蒐證完畢，前天瓦解該集團，起出對Y女的刑求工具：圓鍬、鋤頭、鐵鎚、老虎鉗、電擊棒、三節棍、安非他命。昨依組織犯罪、毒品、槍砲、妨害自由、妨害性自主、殺人未遂、傷害等罪送辦。

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  • Y女的姪子也是暴力討債集團成員，竟夥同外人坑殺親姑姑。（記者游太郎翻攝）

    Y女的姪子也是暴力討債集團成員，竟夥同外人坑殺親姑姑。（記者游太郎翻攝）

  • 被害人毆打全身是傷。（記者游太郎翻攝）

    被害人毆打全身是傷。（記者游太郎翻攝）

  • 全身瘀傷清晰可見。（記者游太郎翻攝）

    全身瘀傷清晰可見。（記者游太郎翻攝）

  • 頭部也被毆打成傷。（記者游太郎翻攝）

    頭部也被毆打成傷。（記者游太郎翻攝）

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相關關鍵字： 6大酷刑 姪子 暴力討債 欠債18萬元 淪性奴
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標題：逆姪假面喬債 姑姑遭虐1月淪性奴


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