穿西裝褲搏惡煞 警最怕褲子會裂開

2017-04-06

〔記者邱俊福／台北報導〕現有警察制服真的不合時宜，基層警反應熱烈！

署長臉書 員警熱烈討論

警政署「NPA署長室」臉書專頁廣徵各界對警察制服的看法，目前初步顯示，基層員警反映最多的是，執勤穿西裝褲及打領帶是不現實的想法，若有激烈逮捕嫌犯動作，褲子常被磨破或裂開，領帶反而成為員警最大致命傷，另外，制服不排汗、不透氣、不夠帥氣，無法展現警察威嚴，尤其，皮鞋也不適合外執單位。

領帶成致命傷 不受歡迎

基層警察還獻策，描繪出未來的戰警制服，希望衣服以深藍色為底，不打領帶，材質能透氣排汗。褲子採類似有寬口袋的工作褲，材質能耐磨。鞋子為6吋黑色防水透氣戰鬥靴，內邊附拉鍊方便穿著保護安全。大盤帽不夠帥氣，也不方便攜帶，希望改為貝雷帽，而現行皮帶扣環是亮面金屬，掛上戰術腰帶後易磨損，也希望改進。

基層員警在「NPA署長室」臉書的留言，希望新制服能在顏色、材質上，符合職務所需，包括「我很支持更換舒適、吸濕排汗，讓警察好活動的制服…」、「可以參考亞洲的香港跟新加坡警隊的制服…強烈建議以深藍色為底…應該配發6吋戰鬥靴，內邊附拉鍊方便穿著保護安全」。

透氣、材質…都須改善

有關警察執勤穿的鞋子，不少員警認為不應硬性規定要穿著皮鞋，員警執勤出勤應以球鞋或布鞋最方便安全，有防水透氣功能的拉鍊式戰鬥靴也很不錯；不過警政署澄清說，只有規定鞋子是黑色，沒要求材質，皮鞋、布料皆可。

還有員警建議，比如增加腋下通風設計、增加背部通風設計、增加手臂口袋（胸前口袋會因為穿著避彈衣而無法使用）、靠近鎖骨位置可增加無線電PTT掛點、將所有鈕扣都改為裝飾，而採用快扣或魔鬼氈的方式 （扭打或受傷時容易穿脫）等；還有員警認為，褲子不要再使用西裝褲材質，執勤穿西裝褲是不現實的想法，市面上已經有許多軍警品牌可以參考。

此外，基層員警對冬季警察便服─艾森豪夾克需打領帶最有意見，員警認為執勤時易遭拉扯，反而成為員警最大致命傷。警政署曾發文給各縣市警察局，全國5萬5355名員警反映意見，其中要求拿掉領帶的有37%，警政署對此研發和著手採購吊掛式安全領帶，只要一拉扯，便會脫落，避免追緝歹徒發生危險。