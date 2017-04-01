衝浪勝地非法釣魚 4煞還刺殺西班牙「浪人」
釣線擾衝浪 上前理論
〔記者陳彥廷／屏東報導〕42歲的西班牙衝浪客Inecio prio昨到屏東「佳樂水」海域衝浪時，疑遭釣客施放的釣線干擾，遂上岸與4名釣客理論，員警據報到場勸離釣客，Inecio prio於是繼續衝浪，沒想到4名釣客等他上岸後圍毆他，甚至用魚竿插座的尖銳底部，狠狠插進他左胸，現場民眾開車送他就醫，醫生說，只差1公分就傷及心臟，他沒送命是運氣好，警方正全力緝凶。
警獲報 到場勸離釣客
墾丁佳樂水海域是著名衝浪勝地，墾管處表示，該處海域可以衝浪，至於能否垂釣，須透過GPS才能明確判斷，不過「目前不是垂釣期，不可垂釣」，呼籲遊客應互相禮讓、以和為貴。
等他上岸 4煞群起圍毆
警方調查，Inecio prio是追逐浪點的國際「浪人」，這次來台已2個月，昨上午他赴佳樂水衝浪，因見釣客施放的釣線已明顯影響到衝浪路徑，遂數度和岸邊的釣客理論，雙方用英語溝通，但火氣都不小，場面火爆，附近民眾聞聲上前勸架並報警，員警到場後，以目前是休漁期勸離釣客。
員警離開後，這一批釣客共4人，佯裝收拾行李，等待Inecio prio上岸後聯手圍毆他，最後疑似架住他，再用魚竿插座的尖底，插進他的胸口，手段凶殘，不顧他死活。
差1公分就刺中心臟
現場民眾目睹，但不及阻止，Inecio prio遇刺後，忍痛以手按住傷口，跑到一旁的停車場，打算自行開車就醫，民眾見他虛弱，開車載他到恆春旅遊醫院，Inecio prio下車後走了20公尺到急診室，沿路都是血滴，醫護人員嚇了一跳；恆春旅遊醫院副院長陳明智說，Inecio prio左前胸血胸嚴重，穿刺傷深入肋骨，重創肺部，差1公分就刺中心臟，「穿刺傷再深一點，恐當場喪命」，救治後幸無生命危險。
幸好有民眾協助就醫
警方趕到醫院，Inecio prio告訴警方，4名釣客的釣魚行為干擾他衝浪，他才上前理論，但他未提及是否因割斷釣線引發衝突，警詢目擊民眾也是眾說紛紜，但已鎖定特定車輛及人物循線緝凶。
清明連假的墾丁春天音樂季即將登場，前往恆春半島的遊客如織，為防發生治安事件，警方正嚴陣以待。
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標題：衝浪勝地非法釣魚 4煞還刺殺西班牙「浪人」
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