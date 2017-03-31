J女郎戀上小15歲少男 母嗆放開我兒吃官司
2017-03-31
參加聚會 一見鍾情
〔記者王定傳、鍾智凱／綜合報導〕34歲D奶藝人羅康妮，2年多前與17歲王姓高中生陷入愛河，因年紀相差懸殊，且兒子學業成績退步，王母要求2人分手卻遭拒，王母氣得傳簡訊給羅女：「你真的不知道我混黑道的背景、我先生會找人來揍你！」新北地院依恐嚇危害安全罪，判王母拘役25日，可上訴。
被稱為台版「綾瀨遙」的羅康妮，身高160公分，胸圍32D，身材傲人，拍過多支電視廣告、參與公視「危險心靈」等劇集演出，曾被拍到和天王周杰倫看球賽，還和周母牽手逛街而聲名大噪，曾被媒體指為「J女郎」。
功課退步 母阻交往
前年，疑因不滿母親阻止自己和年長15歲的羅康妮交往，高二王姓少年憤而輟學出走，迄今未回家，至於他是否仍與羅康妮交往，不得而知。
對此判決，羅女昨晚表示，還沒看到判決書，不太好發表意見。
王姓少年隨父親參加一場聚會時結識羅康妮，當時讀高二的王少迅速與羅女墜入情網。王母發現兒子功課退步，驚覺此事，勸羅康妮分手遭拒，103年12月11日，王母以兒子的臉書傳訊給羅康妮：「你現在不敢面對我，不敢接電話，看來，你真的不知道我混黑道的背景，我兒子也會受到懲罰…這次，也不會玩假的放過你！」
嗆混黑道 會找人揍
12月21日晚間，王母與兒子同遊日本，她用兒子手機傳LINE給羅女，要求分手遭拒，王母再傳：「當我傻子沒關係，我會讓你看到瘋子！」還外加3張女童持槍照；5天後清晨4時許，王母、羅康妮在新北市中和區四號公園內談判，王母又嗆：「要不然就是我先生會找人來揍你…。」羅女一怒提告。
護兒心切 法官輕判
法官審理認為，王母認為兒子與羅康妮年紀相差懸殊，兒子成績退步，想讓兒子分手，固屬為人母之常情，但手法應要合法，她率性傳訊及言語恐嚇，所為可議，審酌素行並非不良又認罪，判拘25日。
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