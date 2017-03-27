沈政男醫師︰關起門一對一碰身體 多有鬼

2017-03-27

〔記者陳鳳麗／南投報導〕衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男表示，有心靈上的困擾，應先去看醫生，確定心理精神是否生病，因為上心靈課程是無法治療精神疾病的；同時要慎選心靈課程，對太貴、太怪異的，都要特別小心。

沈政男指出，擁有碩士等學歷的高知識份子，他（她）們是專精某個領域，但對心靈領域可能不熟悉，當意識到人際關係等問題有困擾，有人就會找尋心靈成長的書籍或課程。

沈政男說，心靈課程對某些人來說，就像是心理上的健康食品。身體生了病，大家知道要找醫生治療，不能光吃健康食品，而感覺心靈有困擾，也應先確定心理精神是否生了病，像有些人不快樂、焦慮，可能罹患了憂鬱症、焦慮症，這就需要找精神科醫師，上心靈課程無法治療精神疾病。

心理治療師須有證照

沈政男表示，台灣的心理治療師、諮商師都要通過國家考試取得證照，民眾可以看當事人有無證照，而心理治療師、諮商師與民眾進行對談，絕不會碰觸身體，更不會觸及私密的部位。沈政男提醒，尤其是課程安排從大團體變小團體，最後變關起門來的一對一教學，更是要留意。