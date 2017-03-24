「優質小姐不洗夠臭」警破暗號販毒

2017-03-24

〔記者陳恩惠／台北報導〕16歲曾姓少年因缺錢花用，竟當起藥頭，還「大搞創意」，以「優質小姐不洗夠臭，品質保證不打槍！」來推銷毒品，想加深買家印象，不知情的人還以為是色情廣告；北市警方聊天軟體巡邏時發現，雙方當面交易時當場逮人，並查扣5.5公克K他命，曾姓少年一看到警察伯伯，嚇得皮皮剉。

警方解讀表示，「優質小姐」指的是K他命毒品，至於「不洗、夠臭」，指的是有藥頭為了多賺點錢，會在毒品中混摻東西進去，以增加毒品重量，而K菸本來就很臭，曾姓少年為標榜自己的貨很「純」，不添加他物，便打出「不洗、夠臭」的口號。

據了解，曾姓少年在網路聊天室打出「優質小姐不洗夠臭，雙北地區五元硬幣，回客率高，自取優惠」，引起警方注意，警方原本一度以為是色情應召站拉客的賣淫廣告，但有緝毒經驗的探員一看，發現除「優質小姐」是指K他命外，「五元硬幣」則是指5公克重，於是相約交易；當天傍晚依約見面，曾少立刻拿出5.5公克K毒，結果當場被逮。 警方調查，曾少原就讀北市某高職一年級，因故休學在家，與父母親互動少，去年因為誤交損友，意外染毒，跟著拉K；由於缺錢，於是損友商議去販毒賺錢。警詢後依毒品販賣罪移送少年法庭調查。