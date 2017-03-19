吸食浴鹽 恐成殺人魔

2017-03-19

警方說，毒品「浴鹽」（Bath Salts）是一種中樞神經興奮劑，會讓心跳加速、血壓增高、體溫升高，因其易衍生極端暴力行為而惡名昭彰，美國曾傳出吸食浴鹽者自稱天神、將家中幼童斷頭的暴力事件，而殺害女童「小燈泡」的王姓男子，因犯案手法凶殘，也一度被懷疑可能曾吸食毒浴鹽。

警方說，毒浴鹽的化學結構與搖頭丸（MDMA） 類似，施用方式以吸食為主，外形多以結晶狀呈現，因與市售浴鹽類似而得名。

目前國內司法機關查緝毒品種類，仍以海洛因、安非他命、K他命與MDMA（搖頭丸）居多，但也有毒梟會將毒浴鹽進貨到台灣，提供「吃重鹹」的毒蟲吸食，警方近年查緝到毒浴鹽，多為摻入毒咖啡包中。

國外曾傳出吸食浴鹽後出現開槍瘋狂掃射，甚至因幻聽或幻覺而自殺；其中2014年，美國南卡羅萊納州一名男子因吸食「浴鹽」過量，不僅自稱天神，更將家中5名小孩斷頭；2012年間，美國另有一名男子吸食「浴鹽」後，啃咬女友臉部造成毀容。

（記者吳仁捷）