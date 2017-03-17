「9連撞逾正當防衛」東海大7勇爸被起訴

2017-03-17

〔記者楊政郡、陳建志／台中報導〕去年10月底，台中市龍井區一名BMW大7遭彭姓男子等4人持棍棒攻擊，郭姓車主為護車上妻兒，憤而開車衝撞彭男開的豐田ALTIS轎車，台中地檢署昨偵結，認為雙方都有錯，將兩造都起訴。

檢認定後面4撞已過頭

檢察官認為，一開始是彭等4人太囂張，郭男衝撞前5次還算正當防衛，但第6至第9次衝撞已逾越正當防衛，故依公共危險、恐嚇、毀損等3罪嫌起訴郭；至於豐田ALTIS的駕駛彭男、同車王男、游男及羅姓少年（移送少年法庭）則依公共危險、恐嚇、毀損、強制未遂、傷害等5罪嫌起訴。

雙方皆有錯 都被起訴

起訴書指出，105年10月31日晚上7點多，彭某駕駛租來的ALTIS搭載女友、王男、游男及羅姓少年，開到龍井區新興路必勝客前，彭與女友下車買東西，但並排停車擋了郭某的BMW大7轎車，郭按了1短2長聲喇叭，車內王、游等人不滿而開罵。

郭某繞過ALTIS駛離，彭某買東西回來，開車追上大7，對郭按了一長聲喇叭，郭停車，不甘示弱回嗆「來啊！」「衝三小」，彭某一群人持球棒下車，朝擋風玻璃等處猛砸，還企圖開車門拉出郭男，此時BMW啟動，彭等人以為郭某要駕車落跑，全部上車要追，誰知郭卻快速倒車，將ALTIS撞退3公尺。

彭等人大怒，又下車分持球棒或徒手敲打大7的擋風玻璃、側門，大7再度先前進，再後退衝撞ALTIS車頭，一連3次，彭等人發現對方不好惹，有人退到騎樓下閉嘴，第4次衝撞，游抓起球棒遠遠丟向大7，大7第5次衝撞時，一群人都退到路旁，彭某對郭某大叫「切掉啦（指熄掉引擎）」、「會不會太誇張？」

但郭某又連續衝撞4次，還反嗆「不要跑，這是我地盤」、「我已經撂人」、「等一下打斷你們的腿」等。

大7占上風 還砸ALTIS

郭某還從車內拿出球棒，朝被撞爛的ALTIS猛砸擋風玻璃8次，踹車燈3次，警方這時到場，雙方互告。

網友大論戰 各有擁護者

事件經民眾拍下貼網，引爆網友熱議，雙方昨被起訴，有網友罵檢察官搞烏龍，有人推崇大7駕駛是護妻兒心切，應被原諒，多數網友認為「阿提斯太囂張，大7太衝動，都有錯」、「看他撞屁孩的車很爽，但過當了啦」。