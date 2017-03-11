花蓮縣府員工藏毒 份量夠千人吸食

2017-03-11

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府建設處的陳姓約用人員，被警方在他身上及住家，搜出116公克二級毒品安非他命，本案雖是今年花縣迄今查獲最大宗毒品案，卻因陳男是國民黨籍縣議員的女婿，警方反常低調。

疑圖販賣 法官竟交保

安毒黑市每小包重0.1-0.2公克，要價千元以上，陳男的116公克黑市價格達100多萬元，可分成1160小包販售，足供1000多人次吸食，檢方高度懷疑他意圖販賣而持有，昨聲請羈押，但法官裁定以5萬元交保。

岳父是國民黨籍縣議員

40歲陳男與妻都是建設處的約用人員，陳男被移送當晚，縣議員丈人和陳妻都到地檢署關心，記者昨致電該議員求證，但他關機。

記者來了快鎖門 同事拒受訪

花蓮地檢署主任檢察官兼發言人王怡仁說，花蓮縣刑大前天中午配合衛生單位查緝非法電子菸，卻在搜索陳男住處時意外查獲毒品，但陳男只承認吸毒，否認販毒，檢方想透過他再追上下游，依毒品罪聲請羈押，但法官昨裁定5萬元交保並限制住居。

記者昨赴花縣建設處土木科查證，卻聽到有人大喊：「記者來了，快鎖門」，不願受訪；建設處長陳泰昌說，「若員工涉刑案一定會影響工作」，因他整天在縣府開會，尚不知此事。

花檢指出，依花蓮縣毒品危害防制中心統計，花縣藥毒癮新收列管個案逐年攀升，103迄105年分別有326、417、513人，檢察長黃和村說，去年花檢受理一、二級毒品案高達1500件。