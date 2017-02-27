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剛買2百萬Lexus休旅車 超車撞騎樓變廢鐵

2017-02-27

〔記者許國楨／台中報導〕台中市許姓男子前天深夜駕駛新買的Lexus RX200t黑色休旅車，搭載友人外出兜風，途經北屯區一處路口時疑因超車不慎失控，整輛車竟直接高速撞進騎樓內，車頭當場全毀，受困的許男被救出送醫，幸無生命危險，友人則自行脫困無大礙，倒是價值200多萬元的車子頓時成了廢鐵，反引起民眾議論紛紛。

駕駛獲救 3乘客自行脫困

這起意外發生在前夜近12時許，26歲許男駕駛這輛休旅車途經綏遠路與天津路口時車子突然失控，才一瞬間就高速撞進騎樓內。由於撞擊力道猛烈，巨大聲響嚇壞許多民眾察看，只見休旅車車頭嚴重毀損，車胎彈飛，零件散落一地，車內安全氣囊也全爆開，整輛車宛如廢鐵，現場一片狼藉。

消防人員趕抵立即將受困駕駛座的許男救出送醫，另3名友人則自行脫困，拒絕送醫。

許男經送醫後因臉部挫傷、腿部骨折接受治療，幸無生命危險，經抽血換算酒測值並無酒駕情形。警方表示，休旅車行經該路口時，疑因超車不慎，導致車子高速失控撞進騎樓內，事故原因將進一步鑑定釐清。

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  • 由於撞擊力道猛烈，車內安全氣囊也全爆開。（記者許國楨翻攝）

    由於撞擊力道猛烈，車內安全氣囊也全爆開。（記者許國楨翻攝）

  • Lexus休旅車車頭嚴重毀損。（記者許國楨翻攝）

    Lexus休旅車車頭嚴重毀損。（記者許國楨翻攝）

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