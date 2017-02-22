「死人錢好賺」殯葬糾紛不斷

2017-02-22

記者廖淑玲／特稿

死人錢卡好賺？殯葬利益何其多，利之所在，糾紛不斷，雲林縣唯一火葬場就設在虎尾鎮惠來公墓區，早年除了公定規費，喪家想要插隊早點火化，就得找「夠力」的業者送錢打通關，加上喪葬費每年數億元利潤，成為兵家必爭之地。

檢警表示，惠來公墓包括禮堂及臨時靈堂約有40個位置，但遇到「好日子」常常供不應求，火葬場則單日處理約50具大體，加上常有彰化、嘉義等地居民爭相到惠來公墓排隊火化，讓殯葬業者對喪家多了收取服務費用的藉口。

由於一般民眾對喪葬費不大會討價還價，除了家境清苦者以5至10萬元簡單解決後事，其餘還可分成「簡餐、套餐、豪華套餐」，一般收費從10萬到100萬都有，甚至還有上百萬者，可見利益之大。

另因殯葬業者有代喪家「端飯」的服務，也是漫天開價，根據黃明政聲稱每年利益超過500萬元，去年1月「腳尾飯」事件爆發前，「端飯」服務大多由殯葬所臨時人員周俊賢及黃明政父子把持，但當時新上任的虎尾殯葬管理所所長陳獻堂想要整頓，才引爆爭端，並發生打人事件。

事後，虎尾鎮公所痛定思痛，將殯葬管理回歸正軌，規定拜腳尾飯的內容及價格都由喪家與業者自行接洽，杜絕壟斷，再加上檢警大動作取締，瓦解雲林地區的殯葬黑道集團，大快民心。