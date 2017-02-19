少婦抱女投水 小黃駕駛機警救回

2017-02-19

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕前天傍晚，27歲陳姓婦人抱著8個月大的女兒，打算到仁義潭投水，所幸載著母女的計程車司機蕭天福機警，和見義勇為的路人下水拉人，終於救了這對母女。

前天傍晚，陳婦透過電話向蕭天福叫車，陳女帶著女兒在嘉義市新生路上車後，表示要前往仁義潭；由於陳女悶悶不樂，蕭男擔心陳女想不開，便在車上觀察其動向。

陳女下車後，抱著女嬰跨過護欄，直向仁義潭水面走去，蕭男趕緊打電話報警，並立即下車跟了過去，邊追邊喊：「別做傻事！」但陳女充耳不聞，仍往水裡走，雖然水及腰部時，陳女曾停下幾秒，隨即又走了下去，這時水深已到脖子。

蕭天福見狀況緊急，立即下水拉住陳女身上的嬰兒背帶，幸好這時有位見義勇為的5旬男子也跑過來幫忙拉人，兩人將全身濕透的陳女及女嬰帶上岸。

此時，番路分駐所員警陳崇瑋、李佑如趕到，女警李佑如安撫陳女，協同消防救護人員將毛毯披在陳女及女嬰身上，護送她們回所休息，並通知家屬，陳女情緒也逐漸穩定。

蕭天福昨受訪表示，陳女上車後，雖然沒有哭泣，但一副很不甘心的模樣，令他印象深刻，加上下車地點是仁義潭，當下他就有警覺心，還好及時救回母女，否則事後得知乘客搭他的車去自殺，恐要自責一輩子。

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