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夜店殺警案 劉芯彤產後首度出庭

2017-02-14

〔記者項程鎮／台北報導〕高等法院昨天開庭審理台北市夜店殺警案，傳喚曾威豪、劉芯彤、蕭叡鴻和易寶宏4名被告，曾、劉2人已經結婚，劉女並產下1女，4人皆否認殺警。

薛貞國妻盼對2嫌測謊

被殺警員薛貞國之妻黃嘉鳳當庭痛批曾威豪等人供詞避重就輕，希望對曾威豪和蕭叡鴻進行測謊，黃女委任律師則主張對全體被告限制出境。

昨天是劉女生產後首度出庭，曾男等人指薛沒穿制服，不知道他是警察，且都說看到酒醉的薛先踢曾；黃嘉鳳認為，本案證人陸韋皓等人不只一次作證，薛當時已表明警察身分，仍遭攻擊致死，案發時曾、蕭2人離薛最近，希望能對2人測謊，釐清事實。

黃嘉鳳的律師指出，被告都說看到薛踢人，但現場人數眾多，應該只有離薛最近的人才可能看到，顯見這個說法是為了脫免罪責，希望法院對全體被告限制出境；承審法官曾淑華表示，合議庭會再審酌。

案發時另名被打傷的刑警莊瑞源出庭指出，他在夜店現場被毆，打他的人多到他都看不清楚，被打倒在地後，「高喊我是警察也沒用」，他才請薛貞國支援，所有被告到現在都未與他和解，寄存證信函也沒用，顯見他們犯後態度不佳。

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  • 夜店殺警案被告劉芯彤。（記者項程鎮攝）

    夜店殺警案被告劉芯彤。（記者項程鎮攝）

  • 夜店殺警案被告曾威豪。（記者項程鎮攝）

    夜店殺警案被告曾威豪。（記者項程鎮攝）

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標題：夜店殺警案 劉芯彤產後首度出庭


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