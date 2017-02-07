| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

少年拚命護鈔怕賠？萊爾富︰無保險但不會讓員工吞

2017-02-07

〔記者楊雅民、徐聖倫／綜合報導〕丁姓少年在萊爾富超商打工遇到搶匪，儘管左手掌遭搶匪的西瓜刀削斷，丁少卻不顧肉體痛楚，奮勇拖著斷掌護著收銀機；外界質疑，是不是財物損失要員工自己吞下，員工不得不抵死保護收銀機？

萊爾富︰總公司會補償

對此，萊爾富表示，不論直營店或加盟店店員遇到搶案，公司教育店員的守則，都是不要抵抗，以保護人身安全為第一優先。萬一遇到搶案，絕對沒有要店員自己吞下去，總公司會補償，不過萊爾富也說，並沒有投保搶劫等財物損失的保險。

網路紅人李秉潔（潔哥）則在臉書透露她當年在超商遇到的辛酸事，能體會被砍斷手掌的少年，拚命保住錢的心情。

不過萊爾富說，門市在夜間時段為防搶，基本上不會留太多現金，收到大鈔會立刻收進保險箱，萬一遇到搶案錢被搶了，也絕對沒有要店員自己吞下去，總公司會補償。

至於是否有為門市員工投保搶劫等財物損失及意外保險？萊爾富說，目前只依法為員工投保基本的勞健保，團保隨員工自願投保；至於被搶的門市收銀機現金有多少？萊爾富表示，以受傷員工醫療為最優先，暫不對外說明。

警︰先順從 安全第一

警方說，面對持械行搶的歹徒，切勿「來硬的」，必先順從其要求，以保自身安全。

新店警分局偵查隊長陳嘉鵬說，通常歹徒喜好在大夜班時段行搶，無論超商、加油站等24小時營業的商店、餐廳，都須嚴加提防。

若不幸遇到持械行搶，要先順應歹徒要求，同時記下歹徒面部特徵、說話口音、身形、穿著、交通工具車牌等，能記多少是多少，待歹徒離去立刻報警。

陳嘉鵬說，會行搶的歹徒，多半為經濟所苦走投無路，或沒錢買毒的毒蟲，精神狀況都不是太穩定，除順從歹徒要求，切記要與對方保持距離。

廣告
  • 陳少犯案前曾在超商附近徘徊，犯案後帶刀倉皇逃逸，將西瓜刀丟棄菜園。（記者曾健銘翻攝）

    陳少犯案前曾在超商附近徘徊，犯案後帶刀倉皇逃逸，將西瓜刀丟棄菜園。（記者曾健銘翻攝）

  • 陳少犯案後躲藏在菜園。（記者曾健銘攝）

    陳少犯案後躲藏在菜園。（記者曾健銘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 無保險 萊爾富 護鈔
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：少年拚命護鈔怕賠？萊爾富︰無保險但不會讓員工吞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.