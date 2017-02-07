少年拚命護鈔怕賠？萊爾富︰無保險但不會讓員工吞
2017-02-07
〔記者楊雅民、徐聖倫／綜合報導〕丁姓少年在萊爾富超商打工遇到搶匪，儘管左手掌遭搶匪的西瓜刀削斷，丁少卻不顧肉體痛楚，奮勇拖著斷掌護著收銀機；外界質疑，是不是財物損失要員工自己吞下，員工不得不抵死保護收銀機？
萊爾富︰總公司會補償
對此，萊爾富表示，不論直營店或加盟店店員遇到搶案，公司教育店員的守則，都是不要抵抗，以保護人身安全為第一優先。萬一遇到搶案，絕對沒有要店員自己吞下去，總公司會補償，不過萊爾富也說，並沒有投保搶劫等財物損失的保險。
網路紅人李秉潔（潔哥）則在臉書透露她當年在超商遇到的辛酸事，能體會被砍斷手掌的少年，拚命保住錢的心情。
不過萊爾富說，門市在夜間時段為防搶，基本上不會留太多現金，收到大鈔會立刻收進保險箱，萬一遇到搶案錢被搶了，也絕對沒有要店員自己吞下去，總公司會補償。
至於是否有為門市員工投保搶劫等財物損失及意外保險？萊爾富說，目前只依法為員工投保基本的勞健保，團保隨員工自願投保；至於被搶的門市收銀機現金有多少？萊爾富表示，以受傷員工醫療為最優先，暫不對外說明。
警︰先順從 安全第一
警方說，面對持械行搶的歹徒，切勿「來硬的」，必先順從其要求，以保自身安全。
新店警分局偵查隊長陳嘉鵬說，通常歹徒喜好在大夜班時段行搶，無論超商、加油站等24小時營業的商店、餐廳，都須嚴加提防。
若不幸遇到持械行搶，要先順應歹徒要求，同時記下歹徒面部特徵、說話口音、身形、穿著、交通工具車牌等，能記多少是多少，待歹徒離去立刻報警。
陳嘉鵬說，會行搶的歹徒，多半為經濟所苦走投無路，或沒錢買毒的毒蟲，精神狀況都不是太穩定，除順從歹徒要求，切記要與對方保持距離。
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