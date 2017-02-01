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落漆2人組…砸車潑漆 反潑到自己

2017-02-01

北斗逞兇結局超囧

〔記者湯世名／彰化報導〕真落漆！兩名蒙面男子大年初二在彰化縣北斗鎮某住家前，用鐵棍猛敲一輛廂型車車窗，並且朝車輛潑漆，不料潑漆力道太大，大量油漆竟直接反彈，兩男被噴到全身是漆，狼狽地共乘機車離去。警方追查後，已鎖定涉案的兩名男子身分，最快今天宣布破案。

臉書社團「爆料公社」PO出一段影片顯示，大年初二清晨五點，有兩名男子騎著機車、戴安全帽到彰化縣北斗鎮某民宅前，其中一人以鐵棍猛砸停在門口的廂型車擋風玻璃，另一人也敲破駕駛座車窗，接著朝車內與前擋風玻璃潑白漆，不料潑漆男子因距離廂型車過近，加上潑漆力道太大，大量油漆竟直接反彈到自己身上，噴得滿臉都是，另一人身體局部被波及，兩人在破壞車輛後，旋即共乘機車狼狽離開。

狼狽樣被網友酸爆

網友看到影片，笑稱「這是在潑車子還是在潑自己？」還有人吐槽「潑個漆也潑得這麼落漆」、「潑在身上的漆比潑在車上的多」、「豬隊友，難怪穿這麼多還戴護目鏡，被反潑習慣了嗎？」

警方勘查，廂型車車窗被砸破、駕駛座車窗全毀，引擎蓋、前車門、正副駕駛座椅與前座全都被潑了白色油漆，巷子地面還留有大片的白漆。

廂型車車主向警方說，大過年的，愛車竟被潑漆，實在是觸霉頭，如今車毀也無法載太太回娘家，希望警方盡快破案，結束這場惡夢。

北斗警分局北斗派出所長陳盈雅昨天表示，經調查，這起潑漆事件疑與雙方發生糾紛有關，警方調閱相關路口監視器以車追人，已鎖定兩名涉案男子身分，最快今天就能將兩人帶回，宣布破案。

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  • 潑漆好落漆！2蒙面男砸車還朝車潑漆，不料大量油漆反潑到自己及同夥，狼狽逃離現場。（記者湯世名翻攝）

    潑漆好落漆！2蒙面男砸車還朝車潑漆，不料大量油漆反潑到自己及同夥，狼狽逃離現場。（記者湯世名翻攝）

  • 廂型車被砸還被潑漆，車內一片狼藉。（記者湯世名攝）

    廂型車被砸還被潑漆，車內一片狼藉。（記者湯世名攝）

  • 彰化北斗大過年驚傳有蒙面男砸車潑漆，警方據報到場勘查。（記者湯世名攝）

    彰化北斗大過年驚傳有蒙面男砸車潑漆，警方據報到場勘查。（記者湯世名攝）

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